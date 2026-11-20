Hijos de El Mayo Zambada y la sombra de su padre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Ismael Zambada Imperial, conocido como “El Mayito Gordo”, estaría operando en la sierra de Durango junto a su hermano Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, para luchar contra Los Chapitos y defender el imperio criminal de su padre, Ismael Zambada García, alias “El Mayo”.

Según fuentes de inteligencia estadounidense citadas por la periodista Anabel Hernández en el episodio 121 de su podcast Narcosistema, titulado “El imperio contraataca: el regreso de la Mayiza”, Serafín Zambada Ortiz, alias “El Sera”, también se habría unido a sus hermanastros, aunque no precisó si con actividades desde México o Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El reporte ratifica lo que el periodista Luis Chaparro adelantó el pasado mes de julio, cuando afirmó que “El Mayito Gordo” huyó de Estados Unidos, donde aún cumplía libertad supervisada hasta 2027, para pelear contra la facción de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Los hermanos participan en juntas criminales desde Durango

Ellos son todos los hijos conocidos de El Mayo Zambada (@internatio56662)

La periodista ubica la llegada de Zambada Imperial a Durango a mediados de 2026, lo que también coincide con lo expuesto por Luis Chaparro. A partir de ese momento, dice la periodista, “la balanza en la guerra se comienza a inclinar a favor de la Mayiza”.

Según su reporte, Los Chapitos enfrentan actualmente una crisis económica que ellos mismos admiten ante su gente: dejaron de pagar a los sicarios, a los operadores de las estacas y a los jefes de plaza. Esa falta de pago, sostiene Hernández, provocó que mandos de esa facción empiecen a desertar hacia el bando de los Zambada.

PUBLICIDAD

La autora de Los Señores del Narco, dijo que “El Mayito Gordo” ya participa en reuniones junto con “El Mayito Flaco”, los Cabrera Sarabia, los hermanos Arzate y Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, los principales cabecillas que buscan hacer frente a Los Chapitos.

La periodista deja abierta una pregunta: si el plan de los tres hermanos para reconstruir el imperio de su padre responde a instrucciones directas de “El Mayo” Zambada desde su reclusión en Estados Unidos, donde una corte de Nueva York lo sentenció este año a cadena perpetua. Dice que el propio gobierno estadounidense carece de una respuesta firme al respecto.

PUBLICIDAD

Mayito Flaco. (FOTO: DEA)

Hernández agrega que, según comentarios de funcionarios estadounidenses, existe la duda de si Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, hermano mayor de los tres y hoy testigo protegido radicado en Miami, conoce el plan que se gesta en la sierra de Durango.

Hernández documenta la alianza histórica entre los Zambada y los Cabrera Sarabia, familia originaria de Culiacán asentada en la sierra de Durango. Según fichas de la Secretaría de la Defensa Nacional que cita, los miembros más relevantes del clan son Felipe, Luis Alberto, Alejandro y Liliana Cabrera Sarabia.

La periodista recupera un expediente de la detención de Felipe Cabrera Sarabia en 2011, donde el detenido presumía el control sobre funcionarios de seguridad en Durango y habría ofrecido sobornos a cambio de su liberación. Entre los pagos documentados figuran 400,000 dólares a la fiscalía estatal y 365,000 dólares a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, según el mismo expediente.

PUBLICIDAD

La periodista apunta que los Cabrera Sarabia diversificaron su operación hacia la minería ilegal y el tráfico de hidrocarburos, y extendieron su control hacia Coahuila y Chihuahua con apoyo de presidentes municipales de distintos partidos.

¿Quiénes son los tres hermanos Zambada que se alían en la guerra vs Los Chapitos?

Mayito Gordo. (Redes sociales)

Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, nació en California en 1982 y supervisa logística, finanzas, lavado de dinero y tráfico de drogas para la organización de su padre, según describe Hernández. Tras la captura de “El Mayo” en julio de 2024, quedó al frente de la facción y hoy es prófugo buscado por el gobierno estadounidense.

La traición que llevó a “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, en un operativo vinculado a Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, rompió al Cártel de Sinaloa en dos bandos y obligó a Zambada Sicairos a huir de Sinaloa. Se refugió primero en Baja California y después con los Cabrera Sarabia en Durango.

PUBLICIDAD

Hernández relata un periodo de debilidad extrema para su facción entre 2024 y 2025. En octubre de 2024, Los Chapitos bombardearon con drones comunidades de Durango donde se escondía Zambada Sicairos. Fuentes cercanas al clan le contaron a la periodista que, tras esos ataques, comenzó a consumir drogas y a dar la guerra por perdida, al punto de considerar entregarse a las autoridades estadounidenses.

En enero de 2025 hubo una segunda incursión aérea, acompañada de volantes que acusaban al gobernador de Durango, Esteban Villegas, de proteger a los Cabrera Sarabia. En mayo de 2026 ocurrió un tercer bombardeo con drones contra el mismo territorio, antes de la llegada de su hermano Ismael Zambada Imperial.

PUBLICIDAD

Serafín Zambada Ortiz (Foto: Archivo)

Otro episodio que dejó al descubierto la vulnerabilidad del clan tras la captura de su padre, fue cuando en mayo fue detenida Mónica Zambada Niebla, hermanastra de “El Mayito Flaco” e hija de “El Mayo” Zambada, “una de sus hijas más queridas”. Dos meses después, los hermanos se habrían reunido una vez más.

Ismael Zambada Imperial, “El Mayito Gordo”, es el segundo nombre de la ecuación. Nació en 1984 en Culiacán, hijo de “El Mayo” Zambada y Margarita Imperial López. La Marina lo detuvo en noviembre de 2014 en El Álamo, el mismo punto donde años después caería su hermanastra Mónica.

PUBLICIDAD

Fue extraditado a Estados Unidos en diciembre de 2019, se declaró culpable en abril de 2021 y una corte federal de San Diego lo sentenció en junio de 2022 a nueve años de prisión, de los que ya había cumplido la mayor parte en México. Quedó libre un mes después, en julio de 2022, y se instaló en California.

El tercer nombre que se suma es el de Serafín Zambada Ortiz, alias “El Sera”, el menor de los hermanos. Nació en San Diego, California, en 1990, hijo de Ismael Zambada García y Leticia Ortiz Hernández. Estuvo casado con Karime Torres Acosta, hija del narcotraficante fallecido Manuel Torres Félix, y de niño sobrevivió a un atentado con coche bomba durante su fiesta de cumpleaños.

PUBLICIDAD

A diferencia de sus hermanos, cursó estudios universitarios: la carrera de Agronomía en la Universidad Autónoma de Sinaloa. La DEA lo detuvo en noviembre de 2013 al cruzar la frontera en Nogales, Arizona. En marzo de 2018 una corte federal de San Diego lo sentenció a cinco años de prisión, pero como ya llevaba años detenido, salió libre de inmediato.