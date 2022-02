Boris Johnson anunció que visitará varios países europeos para abordar la crisis de Ucrania

Víctor Vázquez era una de las figuras de la mítica categoría 87 del Barcelona, que también ostentaba a la Pulga, Piqué y Cesc Fabregas. “Es uno de los jugadores más talentosos que he visto”, lo definió Guardiola. Sin embargo, los problemas físicos le cortaron el despegue. Con 35 años, hoy se destaca en la MLS

La pelea del “Travieso” Arce que lo llevó a la depresión

El ex pentacampeón mexicano no se recuperó emocionalmente de la derrota que tuvo en diciembre de 2012 y que lo llevó a anunciar su retiro del boxeo profesional. Pensó que ya no era bueno para el boxeo y dejó que la tristeza lo dominara