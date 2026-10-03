Aria Vega, Farruko, y Blessd lideran el Megaland 2026: fecha, lugar, precios y todo lo que necesita saber para asistir

Blessd, Aria Vega y Farruko encabezan la alineación de Megaland 2026 en el estadio El Campín de Bogotá - crédito cortesía Blessd y @ariavega y @farruko/Instagram

Guardar

El estadio El Campín de Bogotá recibirá la nueva edición del festival Megaland Bacano, con una convocatoria estimada de 40.000 espectadores y un cartel que combina figuras de la música urbana, el pop y el género popular, el viernes 20 de noviembre de 2026.

La organización, a cargo de Megalive y la emisora La Mega, confirmó a Aria Vega, Farruko y Blessd como los nombres centrales de la jornada. Los tres artistas llegan en un momento de actividad especialmente intensa, siendo particularmente destacado el caso de la barranquillera, que alcanzó una proyección internacional meteórica desde 2025.

PUBLICIDAD

Vega firmó recientemente un acuerdo a largo plazo con Warner Music Latina y compite como nominada al Latin Grammy 2026 en la categoría de Mejor Nuevo Artista. En septiembre, alcanzó el número uno en las listas Latin Airplay y Latin Rhythm Airplay de Billboard con su éxito Chévere (premium_remix), en colaboración con Ryan Castro. Además, ha desarrollado una gira por Estados Unidos y tiene compromisos internacionales, incluyendo sus apariciones en Madrid como telonera de la residencia de Shakira.

El evento se celebrará el 20 de noviembre en el "Coloso de la 57" - crédito @megalive/Instagram

Blessd centró gran parte de su actividad de 2026 en su gira E.P.H.D.M Latam Tour (El Mejor Hombre Del Mundo), la cual lo ha llevado por escenarios en Ecuador, Guatemala, Honduras y Costa Rica. También completó una gira por Estados Unidos durante la primera mitad del año y tiene fechas confirmadas para el cierre de 2026 en países como Bolivia, Perú, Chile y Argentina, además de participaciones compartidas en escenarios de Miami y México.

PUBLICIDAD

En cuanto a Farruko, mantuvo una intensa actividad en vivo brindando conciertos en España, Canadá, México, Panamá y Estados Unidos. En octubre, figura en el cartel del evento iHeartRadio Fiesta Latina en Miami, y tiene programada una participación en el Coca-Cola Flow Fest en la Ciudad de México para finales de noviembre.

El programa se completa con Pipe Bueno —que llegará presentando su más reciente larga duración, Aquí Estoy Yo—, Andy Rivera, Jessi Uribe, Dragón y Caballero, Emyl Rusev, Hamilton —que en 2027 se presentará en solitario por primera vez, en el Movistar Arena de Bogotá—, YourBoyfriend y Mr Plata.

PUBLICIDAD

Pipe Bueno lanzó el álbum 'Aquí Estoy Yo', una producción que celebra sus 18 años de trayectoria profesional - crédito cortesía prensa Pipe Bueno

Con más de dos décadas en el circuito radial y de entretenimiento del país, el festival ha convocado históricamente a públicos jóvenes en torno a la música nacional e internacional. La edición 2026 mantiene el formato de admisión general, con localidades distribuidas en distintos sectores del estadio y precios desde $61.400.

La venta general se habilitó el 1 de octubre a las 5:00 p. m. a través de TuBoleta, que acepta tarjetas de crédito y débito nacionales e internacionales. Una preventa dirigida a los llamados Megalievers se puso en marcha el 21 de septiembre.

Durante la compra, los usuarios tendrán la posibilidad de hacer aportes voluntarios de entre $5.000 y $50.000 a la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), destinados a programas de nutrición en poblaciones vulnerables.

PUBLICIDAD

Megaland habilitó, al momento de la compra, la opción de hacer donaciones voluntarias dirigidas al Banco de Alimentos de Colombia - crédito Banco de Alimentos de Colombia

Lor organizadores anunciaron que las puertas del estadio El Campín se abrirán al mediodía, mientras que las presentaciones en tarima comenzarán a las 3:00 p. m. en un orden todavía pendiente de confirmar.

La edad mínima para ingresar a la mayoría de las zonas es de 18 años. La excepción corresponde a la localidad Oriental Alta Familiar, donde se permitirá el acceso a menores a partir de los 12 años, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la producción.

Además del cartel confirmado, el festival incluirá a los ganadores de Siembra, camino a Megaland Bacano, una convocatoria para artistas emergentes. Los interesados deben publicar una canción o un cover en TikTok y registrar el enlace mediante los canales digitales de La Mega. Las inscripciones cierran el próximo domingo 4 de octubre.

PUBLICIDAD