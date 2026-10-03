Hija de Lucha Villa desmiente hospitalización y aclara la situación de salud de la cantante

Se reportó que Lucha Villa fue hospitalizada de emergencia en San Luis Potosí tras presentar complicaciones en las vías respiratorias a los 89 años. Su hija lo desmiente.

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María José, hija de Lucha Villa, desmintió en una entrevista con el programa De Primera Mano que su madre haya sido hospitalizada recientemente, luego de que circularan versiones sobre complicaciones respiratorias de la cantante, próxima a cumplir 90 años. “Mi mami ya va a cumplir 90 años, pudo haber pasado algo pero no, nada, nada, todo en orden”, declaró.

La intérprete de “La media vuelta” permanece en San Luis Potosí, donde reside desde hace años junto a su familia. “Ella está bien, está tranquila, está en San Luis. Anoche hablé para allá con mi hermana, y todo está bien, desde ayer en la tarde”, relató María José.

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La hija de Lucha Villa habló tras versiones de un ingreso hospitalario de 48 horas

(Foto: Facebook/Lucha Villa "La Grandota de Camargo")

Versiones difundidas en días recientes señalaban que la cantante había permanecido internada aproximadamente dos días en un hospital de San Luis Potosí bajo atención de neumólogos y cardiólogos por complicaciones en las vías respiratorias. María José rechazó esa versión de manera directa durante la entrevista.

“Me dijo ‘te están bombardeando’, y yo le dije ‘sí’. La verdad es que mi mami tiene una fortaleza increíble, no tiene nada, ella está bien y está tranquila, no padecemos de nada, ni de cuidados especiales ni nada de eso”, afirmó la hija de la cantante.

Lucha Villa cumplirá 90 años el próximo 30 de noviembre

Lucha Villa nació el 30 de noviembre de 1936 en Camargo, Chihuahua

Lucha Villa, cuyo nombre real es Luz Elena Ruiz Bejarano, nació el 30 de noviembre de 1936 en Santa Rosalía de Camargo, Chihuahua. Conocida como “La Grandota de Camargo” y “La Ronca de Oro”, se convirtió en una de las voces femeninas más reconocidas de la música ranchera mexicana.

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Su carrera musical comenzó en 1961, cuando grabó su primer disco tras ser descubierta como integrante de “Las Dianas de Dillon”. El promotor Luis G. Dillon fue quien le dio el nombre artístico de Lucha Villa, en sustitución de su nombre original, Lucy Ruiz.

Su amistad con José Alfredo Jiménez marcó los éxitos de su carrera

(Foto: Facebook/José Alfredo Jiménez)

La cercanía artística entre Lucha Villa y el compositor José Alfredo Jiménez produjo temas que se convirtieron en clásicos del género ranchero, entre ellos “La media vuelta”, “La mano de Dios” y “Amanecí en tus brazos”, esta última escrita expresamente para ella. También interpretó composiciones de Juan Gabriel, con quien grabó en 1985 el álbum Lucha Villa interpreta a Juan Gabriel, uno de los más vendidos en la historia de la música ranchera.

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Entre sus sencillos más recordados figuran “No discutamos”, “A medias de la noche”, “Resulta” y “Tú a mí no me hundes”. Durante las décadas de 1960, 1970 y 1980 se consolidó como una de las máximas vendedoras del género, junto a figuras como Lola Beltrán y Javier Solís.

La actriz obtuvo dos premios Ariel por su trabajo en el cine mexicano

(Foto: Twitter/@LuchaVilla_)

Lucha Villa no limitó su trayectoria a la música. En 1964 protagonizó El Gallo de Oro, cinta dirigida por Roberto Gavaldón con guion basado en un texto de Juan Rulfo, papel que le dio su primer reconocimiento como actriz.

Por su participación en Mecánica Nacional (1972) y El Lugar sin Límites (1978), dirigida por Arturo Ripstein, obtuvo dos premios Ariel a Mejor Actriz. También participó en producciones como Lagunilla, mi barrio y Lolo, consolidando una carrera paralela entre el cine y los escenarios musicales.

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Un episodio médico en 1997 la alejó de manera definitiva de los escenarios

La trayectoria artística de Lucha Villa tuvo un cambio radical en agosto de 1997, cuando se sometió a una liposucción en Monterrey, Nuevo León. Durante la intervención sufrió un paro cardiorrespiratorio y permaneció varios días en coma.

El episodio le dejó secuelas neurológicas que afectaron su movilidad y capacidad de comunicación, lo que terminó por alejarla de manera definitiva de la música y la actuación. Desde entonces, la cantante ha llevado una vida privada en San Luis Potosí al cuidado de su familia, según confirmó su hija María José en la reciente entrevista.