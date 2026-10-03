Estos son los barrios más costosos de Bogotá: conozca los rangos de precios por propiedad

La Cabrera y Chicó, los barrios más costosos de Bogotá - (arriendo.com)

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En Bogotá, un apartamento de menos de 100 metros cuadrados puede costar el doble o incluso el triple que el promedio de la ciudad, según un listado elaborado por el grupo inversionista Real Estate de Mis Propias Finanzas.

La diferencia entre el valor promedio de una vivienda en la capital y el de los sectores residenciales más cotizados puede superar los $400 millones en el caso de un apartamento de 80 metros cuadrados, de acuerdo con los inversionistas.

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La dinámica de valorización en Bogotá todavía está marcada por la diferenciación socioeconómica por estratos. Por eso, algunas propiedades pueden superar los $4.000 millones, según el tamaño, las características de la infraestructura y, sobre todo, la ubicación.

La Cabrera y El Nogal, en Chapinero, lideraron el listado como los sectores más costosos de la capital (realestate.mispropiasfinanzas/Instagram)

Por eso, el listado ubicó a La Cabrera, El Nogal, El Retiro y Chicó Norte como los cuatro barrios con mayor valor por metro cuadrado en 2026.

La referencia utilizada para la comparación es el precio promedio de $7.400.000 por metro cuadrado en la capital, de acuerdo con datos atribuidos a la plataforma inmobiliaria Ciencuadras. Bajo ese valor, un inmueble de 80 metros cuadrados tendría un precio aproximado de $594 millones.

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La Cabrera alcanza $12.900.000 por metro cuadrado

El primer lugar del listado corresponde a La Cabrera, en el sector comprendido entre la calle 85 y el parque El Virrey, desde la carrera Séptima hasta la carrera 15. Allí, el metro cuadrado tiene un valor de $12.900.000.

Con esa referencia, un apartamento de 80 metros cuadrados en el barrio tendría un precio cercano a $1.032 millones, unos $438 millones por encima del promedio calculado para Bogotá.

La diferencia equivale a que una vivienda de ese tamaño en La Cabrera cuesta cerca de 74% más que el mismo espacio valorizado con el promedio de la ciudad.

El Nogal se ubicó segundo con viviendas cercanas a $1.016 millones

El barrio El Nogal ocupa el segundo puesto, según la clasificación compartida en redes sociales. El área señalada se extiende entre las calles 76 y 82, desde la carrera Séptima hacia el occidente, hasta la carrera 11.

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La Cabrera y El Nogal, en Chapinero, lideraron el listado como los sectores más costosos de la capital (realestate.mispropiasfinanzas/Instagram)

El valor del metro cuadrado en este sector llega a $12.700.000, por lo que un apartamento de 80 metros cuadrados se cotizaría alrededor de $1.016 millones. La cifra representa una diferencia de $422 millones frente a la referencia promedio de $594 millones en la capital.

El Retiro y Chicó Norte se ubican en el tercer y cuarto lugar en el listado

En el tercer lugar aparece El Retiro, delimitado entre las calles 82 y 85 y entre la carrera Séptima y la carrera 15. El metro cuadrado se ubica en $11.900.000, mientras que una vivienda de 80 metros cuadrados tendría un valor estimado de $952 millones.

El cuarto puesto corresponde a Chicó Norte, en la zona comprendida entre las calles 94 y 100 y las carreras 11 y 15. El valor informado para ese barrio es de $11.800.000 por metro cuadrado, con un precio aproximado de $944 millones para un apartamento de 80 metros cuadrados.

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El Retiro y El Chicó están entre los cuatro sectores más costosos (realestate.mispropiasfinanzas/Instagram)

La clasificación no incluyó la totalidad de los sectores más costosos de Bogotá. De hecho, hay algunos otros secotres de renombre que, incluso, han sido ubicados catastralmente en el estrato 6, que es el más alto en Bogotá.

Usaquén y Country Club encabezan otro ranking de precios

Un estudio de la plataforma inmobiliaria Properto, actualizado en agosto de 2026, ubicó a barrios de la localidad de Usaquén, como Santa Bárbara, San Patricio, Santa Viviana, Chicó Navarra y Country Club al frente de su clasificación.

Esto sectores registraron una mediana de $14.602.210 por metro cuadrado, a partir de 17 inmuebles. Después quedó ubicado el barrio de Santa Ana Oriental, en la misma localidad, con un promedio de $11.464.171.

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La pauta de precios la rigen, en Bogotá, la ubicación del sector y los beneficios de la propiedad (realestate.mispropiasfinanzas/Instagram)

Los Rosales, en Chapinero, no se quedó atrás: ocupa el siguiente lugar entre los barrios no incluidos en la lista anterior, con $10.487.805.

El resto de los barrios mencionados en el estudio conserva valores de mediana entre $8.780.427 y $9.808.862 por metro cuadrado. Por ejemplo, el sector de Bellavista, con $9.704.992, y El Refugio, con $9.578.142.