Un millón de vacunas contra el COVID fueron desperdiciadas en Nigeria en apenas un mes

Vacunas contra la covid, en una imagen de archivo. EFE/EPA/NEIL HALL

Se estima que hasta un millón de vacunas COVID-19 caducaron en Nigeria el mes pasado sin ser utilizadas, dijeron dos fuentes a Reuters, una de las mayores pérdidas individuales de dosis que muestra la dificultad que tienen las naciones africanas para conseguir disparos en armas .

Los gobiernos del continente de más de mil millones de personas han estado presionando para que se entreguen más vacunas a medida que las tasas de inoculación se retrasan en las regiones más ricas, lo que aumenta el riesgo de nuevas variantes como Ómicron, que ahora se propaga por Sudáfrica.

En Nigeria, la nación más poblada de África y hogar de más de 200 millones de personas, menos del 4% de los adultos han sido completamente vacunados, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, un reciente aumento en la oferta ha provocado un nuevo problema: muchos países africanos se están dando cuenta de que no tienen la capacidad para administrar las inyecciones, algunas de las cuales tienen una vida útil corta.

EFE/EPA/DANIEL POCKETT/Archivo

Las dosis vencidas fueron fabricadas por AstraZeneca (AZN.L) y entregadas desde Europa, dijeron a Reuters las fuentes con conocimiento directo de la administración y el uso de vacunas. Se suministraron a través de COVAX, la instalación de distribución de dosis dirigida por la alianza de vacunas GAVI y la OMS, que depende cada vez más de las donaciones.

Una tercera fuente con conocimiento de la entrega dijo que algunas de las dosis llegaron dentro de las cuatro a seis semanas posteriores a la expiración y no pudieron usarse a tiempo, a pesar de los esfuerzos de las autoridades de salud.

El recuento de las dosis caducadas aún está en curso y aún no se ha finalizado un número oficial, dijeron las fuentes.

“Nigeria está haciendo todo lo que puede. Pero está luchando con vacunas de vida útil corta”, dijo uno a Reuters. “Ahora (la oferta es) impredecible y están enviando demasiado”.

EFE/Federico Anfitti

Un portavoz de la Agencia Nacional de Desarrollo de la Atención Primaria de Salud, el organismo responsable de las vacunas en Nigeria, dijo que aún se está contando la cantidad de vacunas recibidas y utilizadas y que compartiría sus hallazgos en los próximos días.

La OMS dijo que las dosis habían expirado, pero se negó a dar una cifra. Dijo que 800.000 dosis adicionales que habían estado en riesgo de caducar en octubre se usaron a tiempo.

“El desperdicio de vacunas es de esperar en cualquier programa de inmunización, y en el contexto del despliegue de COVID-19 es un fenómeno global”, dijo la OMS en un comunicado respondiendo a las preguntas de Reuters. Dijo que las vacunas entregadas con una vida útil “muy corta” eran un problema.

La pérdida de vacunas de Nigeria parece ser una de las más grandes de su tipo en un período de tiempo tan corto, incluso superando el número total de vacunas que han recibido algunos otros países de la región.

Un trabajador sanitario prepara una dosis de la vacuna de COVID-19 en Dutywa, en la Provincia del Cabo Oriental, Sudáfrica, el 29 de noviembre de 2021. REUTERS/Siphiwe Sibeko

Sin embargo, no está solo en el desperdicio de vacunas.

En toda Europa, países como Alemania y Suiza han luchado por maximizar el uso de dosis. En enero, los funcionarios de Gran Bretaña pronosticaron un desperdicio de alrededor del 10% de las vacunas. En abril, el ministro de salud de Francia dijo a los medios locales que el 25% de las vacunas AstraZeneca, el 20% de Moderna (MRNA.O) y el 7% de las vacunas Pfizer (PFE.N) se estaban desperdiciando en ese momento.

CIMIENTOS DÉBILES

Las altas tasas de vacunación en África son vitales para poner fin a la pandemia de COVID-19 a nivel mundial, dicen los expertos en salud. Solo 102 millones de personas, o el 7,5% de la población de África, están completamente vacunadas, según la OMS.

La escasez de personal, equipo y fondos ha obstaculizado los lanzamientos. Un aumento anticipado en el suministro, que comprende millones de dosis en las próximas semanas, podría exponer aún más esas debilidades, advierten los expertos.

Lagos (Nigeria). EFE/EPA/AKINTUNDE AKINLEYE/Archivo

El sistema de salud de Nigeria, con fondos insuficientes, carece de suministros diarios como hisopos de algodón. El suministro de energía irregular significa que los refrigeradores que contienen vacunas deben mantenerse en costosos generadores de combustible. Millones de ciudadanos viven en áreas asoladas por el bandidaje o las insurgencias islamistas a las que los médicos no pueden llegar.

“La base no es fuerte. Y si no tienes una base sólida, no hay mucho que puedas construir encima”, dijo la ministra de Salud Osagie Ehanire en un foro público la semana pasada.

La corta vida útil de las vacunas donadas no ayuda a las naciones africanas.

Sudán del Sur y la República Democrática del Congo, ambos desesperados por obtener dosis, tuvieron que enviar algunas porque no pudieron distribuirlas a tiempo. Namibia advirtió el mes pasado que podría tener que destruir miles de dosis vencidas.

Un enfermero prepara una vocuna, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/AARON UFUMELI

La situación solo sirve para aumentar la desigualdad de vacunas, advierten los expertos.

“Se han administrado más de 8 mil millones de dosis, la campaña de vacunación más grande de la historia”, dijo el lunes el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en Twitter, marcando hace un año esta semana desde que se administraron las vacunas COVID por primera vez.

“Pero todos sabemos que este increíble logro se ha visto empañado por una terrible desigualdad”.

(con información de Reuters)

