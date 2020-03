“Hola, buenos días. Me cuesta mucho transmitir este mensaje, se me caen las lágrimas. He oído ya un par de audios en el que se está diciendo que a personas mayores de 65 años les están quitando los respiradores en Madrid, y las están sedando para que mueran, porque no hay respiradores para todos y se los quieren dar a los más jóvenes.” dice Julio David Romero.