Los hermanos, según And What Do You Do?, “también siguen caminos cada vez más divergentes, y no sólo porque William casi con certeza tiene el trono ante él y Harry casi con certeza no lo tiene”. Se ha percibido un distanciamiento entre los hijos de Carlos y Diana “luego de rumores bien informados según los cuales William le dio a Harry consejos sobre Meghan, consejos que no fueron bien recibidos”. Eso, más un fin de semana los cuatro juntos en el cual se sintieron mal, pudo haber influido “casi con certeza” en la decisión de los duques de Sussex de salir del palacio de Kensington, ubicarse temerariamente en Buckingham y por fin asentar su hogar “en el aislamiento de Frogmore Cottage, en las propiedades reales de Windsor Great Park”.