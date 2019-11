La historia se detalla en And what do you do? (¿Y usted a qué se dedica?), el libro que acaba de publicar Norman Baker, ex miembro de la Cámara de los Comunes (MP), ex ministro del gabinete y actual miembro del Consejo Privado, un grupo de asesores de la reina que puede emitir órdenes ejecutivas. Entre los escándalos de los príncipes Andrés y Carlos y los fabulosos patrimonios reales —libres de impuestos, y también de claridad sobre sus orígenes—, el político liberal demócrata cuenta la historia de la pérdida de Les Jolies Eaux y de los últimos días de Margaret.