Esos detalles y numerosas revelaciones se encuentran en And what do you do? (¿Y usted a qué se dedica?), el libro que acaba de publicar Baker, ex miembro de la Cámara de los Comunes (“el hombre más fastidioso del parlamento”, lo llamó el ex primer ministro David Cameron), ex ministro del gabinete y actual miembro del Consejo Privado, un grupo de asesores de la reina que puede emitir órdenes ejecutivas.