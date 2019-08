Ser cuidador full-time de esos cachorros gordos y esponjosos tiene algunos aspectos negativos —arañazos y mordidas que dejan marcas, porque los cachorros de osos no saben controlar todavía su fuerza, y el olor persistente a heces—, pero nada que le importe a Huang: "Si me tomo algunos días libres, me siento vacío por dentro. Si no los puedo escuchar balar, si no los puedo ver, la vida no parece real", explicó a la revista.