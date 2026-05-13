Un superpetrolero chino cruza el estrecho de Ormuz en medio de la tensión entre Irán y EEUU y la visita de Trump a Beijing

Un superpetrolero chino intenta cruzar el estrecho de Ormuz

Un supertanque chino que transporta dos millones de barriles de crudo iraquí intentaba atravesar el Estrecho de Ormuz el miércoles, según datos de rastreo de LSEG y Kpler. El Very Large Crude Carrier Yuan Hua Hu ya había superado la isla iraní de Larak y se encontraba en el lado oriental del estrecho, rumbo sur. Si completa el trayecto, será el tercer paso conocido de un petrolero chino por esta vía desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán el 28 de febrero, según datos disponibles.

El Yuan Hua Hu, propiedad y operado por la filial Hainan de COSCO Shipping Energy Transportation y fletado por Unipec, la unidad comercial de Sinopec, cargó casi dos millones de barriles de crudo Basrah Medium en la terminal de Basrah, Irak, a inicios de marzo. Desde entonces, permanecía varado dentro del Golfo, de acuerdo con los registros de rastreo. El destino final es Asia.

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Expansión del control iraní sobre el Estrecho de Ormuz

En los últimos días, Irán ha reforzado su control sobre el Estrecho de Ormuz, alcanzando acuerdos con Irak y Pakistán para el envío de petróleo y gas natural licuado desde la región, según fuentes con conocimiento de las negociaciones. Otras naciones estarían explorando mecanismos similares, lo que podría consolidar de forma permanente la supervisión de Teherán sobre este paso estratégico.

Irán amplía su control sobre el Estrecho de Ormuz, con acuerdos energéticos con Irak y Pakistán y planes para fortalecer su supervisión regional del comercio petrolero.

Ayer, el régimen iraní anunció la ampliación de la zona que considera bajo su control en el estrecho, según una declaración del alto oficial de la Marina de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Akbarzadeh, difundida por las agencias Fars y Tasnim. Akbarzadeh afirmó que Irán ahora define Ormuz como “una vasta área operativa”, que se extiende desde la ciudad de Jask en el este hasta la isla de Siri en el oeste, abarcando entre 320 y 480 kilómetros de ancho operativo, frente a los 30-50 kilómetros reconocidos anteriormente.

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El Estrecho de Ormuz es clave para el tránsito de energía mundial: por allí circula aproximadamente una quinta parte del comercio global de petróleo y gas natural licuado, incluyendo exportaciones de Arabia Saudita, Irak, Qatar y otros países del Golfo. Cualquier cambio en el control o la navegación de la zona puede influir directamente en los mercados internacionales y en los precios de la energía.

Tensión diplomática y militar con Estados Unidos

La expansión comunicada por la Guardia Revolucionaria representa el segundo ajuste de este tipo desde el inicio de la guerra regional. El 4 de mayo, la fuerza iraní había divulgado un mapa que ampliaba su área de control hasta incluir parte del Golfo de Omán y zonas próximas a la costa de Emiratos árabes Unidos.

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El supertanque chino Yuan Hua Hu transporta dos millones de barriles de crudo iraquí a través del Estrecho de Ormuz durante la crisis entre Estados Unidos, Irán e Israel.

El anuncio llega en medio de un endurecimiento del enfrentamiento diplomático y militar con Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó la última propuesta iraní para mantener el alto el fuego, calificándola de “totalmente inaceptable”. Paralelamente, líderes iraníes, como el presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf y el portavoz del Ministerio de Defensa Reza Talaei-Nik, advirtieron que Estados Unidos enfrentará “fracaso tras fracaso” si no acepta las exigencias de Teherán y anticiparon más derrotas militares estadounidenses si no se cumplen las demandas iraníes.

Las amenazas de Irán han generado inquietud entre gobiernos del Golfo y actores internacionales vinculados al comercio energético. El primer ministro y canciller de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, sostuvo que “Irán no debería utilizar este estrecho como arma para presionar o chantajear a los países del Golfo”.

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Restricciones al tránsito marítimo y reacción internacional

En semanas recientes, Irán ha implementado restricciones al tránsito marítimo y evalúa mecanismos para cobrar peajes a embarcaciones comerciales que crucen la zona. Funcionarios estadounidenses calificaron como “inaceptable” cualquier intento iraní de consolidar un control efectivo sobre esta ruta estratégica para la economía mundial.

China, por su parte, continúa utilizando petroleros de gran tamaño en la región. El Yuan Hua Hu sería el tercer VLCC chino en atravesar el estrecho desde febrero, tras las salidas de los buques Cospearl Lake y He Rong Hai el 11 de abril. Estas operaciones reflejan el nuevo escenario de control y negociación que se configura en el estrecho más sensible para el comercio energético global.

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