Pierce había fundado, poco antes de escribir "Los diarios de Turner", la Alianza Nacional, un grupo supremacista blanco que operaba en varias ciudades estadounidenses. Basado en esa experiencia, otro neonazi, Robert Mathews, creó The Order, una de las organizaciones supremacistas más destacadas que realizó varios robos y atentados en los estados de Oregon y Washington en la década de los ochenta. El grupo creía que tenía que derrocar al gobierno y los medios de comunicación ocupados por los sionistas para crear una nación blanca. Asesinaron, entre otros, al locutor de radio judío Alan Berg y al ex miembro de la Orden, Richard West. Entre noviembre de 1983 y julio de 1984, los miembros de la Orden robaron carros blindados y bancos y se hicieron de decenas de millones de dólares para para financiar su revolución basada en The Turner Diaries. Mathews terminó enfrentándose en 1984 a más de setenta policías que lo rodearon en su casa de Whidbey Island, en la costa del Pacífico. Murió después de un tiroteo de varias horas. Pierce lo despidió en su funeral y dijo que Mathews había "pasado de la palabra a la sangría necesaria para salvar a la Nación". La vida del terrorista fue retratada en los films "Betrayed" de 1988 y "Brotherhood of Murder" de 1999.