Helga Schmid, coordinadora de política exterior de la Unión Europea: "No creemos en las soluciones militares en Venezuela"

La Secretaria General del Servicio Europeo de Acción Exterior aseguró que "Maduro no tiene ni tendrá la legitimidad y el único órgano democrático es la Asamblea Nacional", que designó a Juan Guaidó como presidente interino. Por otro lado, descartó las sanciones "para no dañar a la población" y dijo que Europa "no cree en las soluciones militares". También se refirió a las recientes amenazas de Irán y el estado del acuerdo nuclear