Al día siguiente, al ver que la joven no se había presentado en el trabajo y no respondía al celular, una de sus compañeras se alarmó. Ella le había alquilado a Laura Luelmo una casa en el Campillo, y fue ella quien alertó a las autoridades, y les entregó una copia de las llaves del departamento para que inspeccionaran el inmueble. No había rastro de Laura, pero tampoco ningún indicio sospechoso. Eran las primeras noticias de una desaparición en la que se cumplieron los peores presagios.