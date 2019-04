Las imágenes provocaron un escándalo en el Reino Unido, que se encuentra atravesando el difícil proceso de negociar un acuerdo de salida de a Unión Europea en el marco del Brexit. Al respecto, la fecha estipulada para la salida se cumplió la semana pasada y el gobierno de Theresa May, cuyo plan acordado con Bruselas fue rechazado tres veces en el parlamento, ha tenido que pedir una prórroga.