Ángela Patricia Janiot confesó que dejó a un lado las pasarelas para abrirse paso en el periodismo: “A mí no me iban a corchar”

La reconocida periodista Ángela Patricia Janiot compartió cómo su pasado fue una puerta de entrada a los medios - crédito @menopausicas_podcast/Instagram

Desde las pasarelas de belleza hasta la televisión internacional, Ángela Patricia Janiot construyó una carrera guiada por la disciplina y la necesidad de ser reconocida más allá de su imagen. Representante de Santander en el Concurso Nacional de Belleza de 1985, hoy, a los 63 años, habló del reto de dejar atrás esa etiqueta para consolidarse como periodista.

Su tránsito de virreina nacional de la belleza a periodista reconocida no estuvo exento de desafíos, prejuicios y la necesidad constante de demostrar su capacidad profesional, según conversó en el pódcast Las Menopáusicas.

PUBLICIDAD

Los prejuicios en la televisión y la lucha por la credibilidad

“Mi principal propósito era demostrarle a todos los que creen que yo estoy aquí por bonita que voy a quedarme porque tengo la capacidad de hacerlo en las mismas condiciones que cualquier otro periodista”, confesó Janiot a las conductoras del programa Yolanda Ruiz y María Elvira Samper.

La periodista reconoció que la exposición vinculada a la estética abrió puertas, pero resaltó que mantenerse requirió un esfuerzo tres veces mayor que el de sus colegas.

PUBLICIDAD

Ángela Patricia Janiot aseguró que su paso por el Concurso Nacional de Belleza de 1985 influyó en la forma en que enfrentó los prejuicios en televisión - crédito @patriciajaniot/Instagram - Las Menopáusicas/YouTube

“Me preparaba, me documentaba tres veces más que cualquiera. A mí no me iban a corchar por nada”, dijo, al enfatizar que la perseverancia y la disciplina fueron su verdadero sello profesional.

El tránsito de la belleza al periodismo también estuvo acompañado por un fuerte sentido de responsabilidad social y personal. Durante su carrera internacional, la periodista se encontró representando, de manera tácita, a Colombia en momentos críticos.

PUBLICIDAD

“En esa época éramos los narcotraficantes del mundo. El hecho de que haya una colombiana con reconocimiento en la región que hacía bien su trabajo, que era creíble, la gente me lo agradecía. Yo no lo hacía por el país, pero la gente lo interpretaba así”, recordó. La conciencia de representar a muchos se convirtió en un motor de exigencia y compromiso ético.

Janiot relató además un episodio que marcó su vida personal y fue la pérdida de la oportunidad de entrevistar a su padre antes de su muerte, Roberto Pablo Janiot Oslé, un recordado exfutbolista profesional argentino y empresario que se radicó en Colombia: “Cometí el gravísimo error, que ojalá el que me esté oyendo tome nota, de que cuando cumplió ochenta años le hice un documental de sorpresa. Como era de sorpresa, no lo podía entrevistar. Pensé que tenía tiempo para hacerlo, pero se murió al año y medio y nunca lo entrevisté. Él me lo pidió varias veces”.

PUBLICIDAD

Ángela Patricia Janiot sostuvo que su preparación fue superior a la de sus colegas para demostrar capacidad en un entorno exigente - crédito @patriciajaniot/Instagram

Colombia en el escenario mediático internacional

De ese vacío nació Life Memories, un proyecto que buscó documentar historias familiares y empresariales, dejando un legado tangible para las próximas generaciones: “La gente tiene la obligación de documentar su historia y dejar sus principales enseñanzas a los suyos. Una cosa privada. Esto no existe, me lo voy a inventar”.

La periodista también abordó las dificultades de conciliar maternidad y carrera profesional, por lo que admitió que, en ocasiones, interrumpir vacaciones con sus hijos era inevitable para cumplir con coberturas de última hora.

PUBLICIDAD

“Por lo menos en tres ocasiones me tocó interrumpir vacaciones con mis hijos para hacer cubrimientos de última hora. Ellos me lo reclaman, claro que les hizo falta mamá. Pero valió la pena”, reconoció. Las “maromas” para compatibilizar agendas y los espacios personales, como el golf, se ajustaban siempre a la educación y necesidades de sus hijos.

La periodista Ángela Patricia Janiot reconoció que su carrera implicó sacrificios en la vida familiar, especialmente en su rol como madre - crédito Las Menopáuiscas/YouTube

Entre los episodios que marcaron su carrera, Janiot evocó la cobertura de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, Estados Unidos, cuando integrantes de Al Qaeda tomaron el control de cuatro aeronaves comerciales. Dos impactaron las Torres Gemelas, otro golpeó el Pentágono en Virginia y el último cayó en un terreno abierto en Pensilvania.

PUBLICIDAD

“El daño era tan generalizado que uno decía: ‘No puede ser que aquí haya 3.000 personas sepultadas debajo de montañas de escombros’. Lloraba al oír las historias y me derrumbaba en el hotel. Llegó el punto en que dije: ‘No vuelvo a cubrir tragedias de este tipo’”, confesó, al dejar ver la carga emocional que conllevó el periodismo internacional.

En relación con la transformación de los medios, Janiot destacó la dificultad del periodismo digital; su canal de YouTube, activo desde hace dos años, suma más de un millón de visualizaciones en varios videos y 180.000 seguidores. Sin embargo, señaló que la libertad digital no implica menor esfuerzo.

PUBLICIDAD

“Si publicara todos los días, crecería más, pero me niego. Lo hice durante cuarenta años”, afirmó, al resaltar que la independencia conlleva responsabilidad y disciplina, pero esto también se convierte en algo desgastante.

Ángela Patricia Janiot señaló que el periodismo digital exige constancia, incluso en escenarios de independencia laboral, como en su proyecto 'lofe memories' - crédito @lifememories.video/Instagram

Las reflexiones sobre la autopercepción y la estética también tuvieron un lugar central en la conversación. Para Janiot, el reconocimiento debe surgir de la capacidad y no de la apariencia: “Es importante que nos valoren por lo que somos y aportamos, no por cómo nos vemos”, aseguró, al señalar que la presión del entorno televisivo y la tradición familiar moldearon su visión del cuerpo y la belleza, pero nunca definieron su carrera.

PUBLICIDAD