Y no es que el DSA esté a punto de tomar el poder ni mucho menos. Son todavía una ínfima minoría y gozan de enorme desconfianza dentro del Partido Demócrata que los alberga. Festejarán mucho si algún demócrata centrista logra vencer a Donald Trump en las elecciones del año próximo y obtienen alguna banca en los congresos estatales. El único candidato presidencial abiertamente socialista que tuvo Estados Unidos fue Eugene Debs en 1912 y obtuvo el 6% de los votos. Con este nuevo impulso de los menores de 30 el DSA tiene menos de 50.000 miembros en un país de 330 millones de habitantes. Por ahora, lo más izquierdista que haya llegado a la Casa Blanca es un centrista negro como Barack Obama. De todos modos, la aparente influencia del DSA en el partido Demócrata pone a muchos muy nerviosos. La Guerra Fría todavía está muy fresca en la memoria de los estadounidenses y muchos siguen convencidos de que un "socialista democrático" es tan extremo como un "comunista soviético" y que lo único que desea es "resucitar a Stalin". Y es en este punto donde se explica de alguna manera el giro de los jóvenes estadounidenses y británicos hacia esta tendencia. Nacieron después de la caída del Muro de Berlín en 1989. No están contaminados por la retórica anticomunista que creció tras la Segunda Guerra Mundial. No ven televisión abierta. Se informan a través de las redes sociales y los podcast. Jamás compraron un diario de papel. Se alimentan sólo de productos orgánicos. Pueden fumar marihuana pero muy poco tabaco. Toman cerveza artesanal y vino del Tercer Mundo. Viajan sólo en las Low Cost y paran en casas de amigos de amigos. Hablan todo el tiempo por celular de manos libres (van caminando por la calle hablando y gesticulando a nadie). Están siempre con los auriculares en sus orejas; escuchan Spotify o un audio-libro. Se vuelven locos con el último iPhone y no les importan los autos ni las casas lujosas y mucho menos las joyas. Cuando tienen tiempo, les gusta cocinar. Jamás tiran un papel en la calle. Cuidan el medio ambiente y demandan acciones inmediatas para detener el cambio climático. Si pueden, van a todos lados en bicicleta. Y no se aíslan. Son discutidores públicos. Los Millennials socialistas están acá y quieren ocupar su espacio.