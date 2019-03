El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, que se opuso hoy por tercera vez al pacto de salida sellado entre Londres y Bruselas, preguntó a May si "finalmente va a aceptar que los diputados no respaldan su acuerdo". El jefe de la oposición insistió en que May debe aceptar "que se debe ir", no en "una fecha futura indeterminada, sino ya".