"El 26 de mayo son las elecciones del Parlamento Europeo, y nadie, ni los británicos, quieren participar para irse una semana después. Por eso, los otros 27 jefes de Estado obligaron a May a hacer algo entre hoy y el 22 de mayo, pero no sabemos qué va a ser. El Parlamento dijo que no va a esperar a que May presente otra vez el mismo contrato. Una opción es que le pidan abrir el camino a nuevas elecciones y otra alternativa es llamar a un segundo voto popular, pero no creo en esa posibilidad, porque la tradición británica es muy democrática y es medio complicado negar el resultado del referéndum de 2016. Es como en el fútbol, se gana o se pierde, así que si lo hicieran podría haber otra crisis".