Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este 21 de mayo

Toma tus precauciones con los cortes de agua de hoy (Infobae)

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará una serie de obras en el sistema de aguas que afectará el servicio en diferentes zonas de la capital.

Estos son los cortes de agua programados para este jueves 21 de mayo.

PUBLICIDAD

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Soacha.Barrios: Julio Rincón.Lugar: De la Carrera 17E a la Carrera 17B E, entre la Calle 48 a la Calle 48C.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Kennedy.Barrios: Hipotecho, Hipotecho Occidental, La Igualdad.Lugar: De la Calle 6 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

PUBLICIDAD

Localidad: Fontibón, Engativá.Barrios: Puerta de Teja.Lugar: De la Calle 24 a la Calle 26, entre la Carrera 96 a la Carrera 103.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Usaquén.Barrios: Barrancas, Barrancas Norte, San Cristóbal Norte.Lugar: De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 152 a la Calle 165.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

PUBLICIDAD

Localidad: San Cristóbal, Santa Fe.Barrios: Vitelma, La María, Buenos Aires, Ramírez.Lugar: De la Avenida Calle 11 Sur a la Calle 1F, entre la Carrera 3 a la Transversal 11 Este.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Suba.Barrios: Tuna Baja, Villa Hermosa, Las Mercedes I.Lugar: De la Carrera 99 a la Carrera 118, entre la Calle 153 a la Calle 168.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de hidrante

PUBLICIDAD

Localidad: Suba, Usaquén.Barrios: Gratamira, Ciudad Jardin Norte, Colina Campestre, El Velero, Las Villas, Club Comfenalco, Covadonga.Lugar: De la Calle 129A a la Calle 159A Bis, entre la Carrera 58A a la Carrera 76.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 4 horas.Trabajos: Verificación macromedidor

Recomendaciones para ahorrar agua

Sin importar si hay suspensión de suministro de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

PUBLICIDAD

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

PUBLICIDAD

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

PUBLICIDAD

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

PUBLICIDAD

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.