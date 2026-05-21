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México alista firma de Acuerdo Global con Europa: representantes europeos son recibidos por Roberto Velasco

La actividades programadas llevarán a concretar el acuerdo con la Unión Europea el próximo 22 de mayo

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Roberto Velasco recibe a representantes europeos rumbo a la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea. (Foto: X/@r_velascoa)
Roberto Velasco recibe a representantes europeos rumbo a la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea. (Foto: X/@r_velascoa)

En el marco de la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, la noche de este 20 de mayo, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, dio a conocer que recibió la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores en Europa, Kaja Kallas; a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y al presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Se prevé una agenda que tendrá ligar el 21 y 22 de mayo, lo que culminará con la reunión entre los representantes europeos y la presidenta Claudia Sheinbaum para firmar el Acuerdo Global Modernizado, en el marco de la VIII Cumbre México-Unión Europea, la cual se celebrará en la capital del país.

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Representantes de Europa reaccionan a CDMX

Tras su llegada, António Costa escribió un breve mensaje en su cuenta de X, acompañado de una fotografía que muestra de espaldas al Ángel de la Independencia:

“Estoy encantado de estar en este país maravilloso y con tanto potencial. Nuestras relaciones viven su mejor momento. La UE y México están a punto de iniciar una nueva era”.

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António Costa destaca su llegada a México con foto del Ángel de la Independencia. (Foto:X/@eucopresident)
António Costa destaca su llegada a México con foto del Ángel de la Independencia. (Foto:X/@eucopresident)

Por su parte, Ursula von der Leyen destacó la relación comercial que Europa tiene con México:

“Aterrizaje en México. Uno de los socios más cercanos de Europa en América Latina. Con ganas de firmar nuestros nuevos acuerdos. Ampliando nuestra cooperación política en la escena global. Defendiendo los derechos humanos, la igualdad de género y abordando el cambio climático. Y potenciando el comercio e inversión como nunca antes”.

Acuerdo se da bajo tres reglas principales

La relación comercial entre la Unión Europea y México descansa sobre tres reglas principales que han estructurado su vínculo bilateral durante más de dos décadas.

El punto de partida es el Acuerdo de Asociación Económica, Coordinación Política y Cooperación -llamado Acuerdo Global-, vigente desde el año 2000. Este instrumento fija las reglas para el diálogo político, el comercio y la cooperación entre ambas partes.

Dentro del Acuerdo Global, el componente de libre comercio regula tanto el intercambio de mercancías como de servicios. Las disposiciones sobre bienes entraron en vigor en octubre de 2000; las de servicios, en 2001.

Una ilustración muestra las banderas de México y la Unión Europea de fondo, con un documento titulado "ACUERDO COMERCIAL" y una pluma de ave firmando en primer plano.
Ilustración representa la firma de un acuerdo comercial entre México y la Unión Europea, con las banderas de ambas entidades al fondo y un documento con una pluma en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese marco operó sin cambios sustanciales durante 16 años, hasta que en 2016 la UE y México acordaron modernizarlo. Las negociaciones abarcaron reglas comerciales y de contratación pública.

La modernización se concreta en dos instrumentos jurídicos: el Acuerdo Global Modernizado, que abarca aspectos políticos, de cooperación, comercio e inversión, y un acuerdo comercial provisional que regula únicamente las competencias exclusivas de la UE en materia comercial. El nuevo marco sustituirá al anterior una vez que se complete el proceso de ratificación.

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