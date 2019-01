A pesar de esto, por ahora, Rusia está gozando de un período de relativas buenas relaciones con los países africanos en los que tiene intereses. China, que ya lleva décadas de penetración en el continente, está recibiendo gestos importantes de resistencia. El mes pasado, en Nairobi, Li Xuhang, embajador de China en Kenia, amenazó con una guerra comercial con la nación de África oriental. Esto se produjo después de una llamada del presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, para detener las importaciones de tilapia (una especie de pescado) china, que estaban inundando el mercado y perjudicando a la industria pesquera local. El gobierno chino respondió con enojo, diciendo que impondría sus propias sanciones a Kenia. También advirtió que podría retener los fondos de la segunda fase del ferrocarril (SGR), que unirá Nairobi con Mombasa, el principal puerto keniata en el Océano Índico. La construcción del SRG está financiado por la República Popular a un costo estimado de $ 3.200 millones de dólares y es el proyecto de infraestructura más grande la historia de Kenia. En unos pocos días la retórica bajó de tono y Beijing aclaró que su asociación estratégica con Kenia no se vería afectada y que "la importación de pescado no puede estar relacionada con otros proyectos conjuntos". Pero los keniatas ya no ven con buenos ojos la intromisión china.