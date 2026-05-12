México

Mezcal, arte y deporte protagonizan la Guelaguetza 2026 en Oaxaca

El programa de este año incluye la Feria del Mezcal, maratón internacional, convites, calendas y una agenda alternativa que resalta el talento y la diversidad de las comunidades oaxaqueñas durante todo julio

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Dos hombres sonrientes sostienen un cuadro con una ilustración colorida, flanqueados por un podio con el logo de Guelaguetza y una bandera de México
La Guelaguetza 2026 tendrá más de 100 actividades (Gobierno de Oaxaca)

La Guelaguetza 2026 ofrecerá una programación sin precedentes, con más de 140 actividades culturales, artísticas, gastronómicas y deportivas que pondrán de relieve la diversidad y el legado de Oaxaca ante visitantes nacionales e internacionales.

El Gobernador Salomón Jara Cruz subrayó la trascendencia de la celebración: “No es solo la máxima fiesta, es la oportunidad de compartir con México y con el mundo la enorme riqueza cultural, artística, gastronómica y comunitaria que tiene nuestro estado”, afirmó durante la presentación oficial en el Palacio de Gobierno.

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Para quienes buscan participar en los eventos principales, la agenda señala que los tradicionales Lunes del Cerro se celebrarán el 20 y 27 de julio, con dos funciones a las 10:00 y 17:00 horas en la Rotonda de las Azucenas. La preventa de boletos comenzará el 15 de mayo, mientras que la venta general dará inicio el 1 de junio.

Gobernador Salomón Jara Cruz sonríe junto a mujer oaxaqueña en traje tradicional morado y blanco, detrás de atril con logo de Oaxaca y Guelaguetza 2026
El Gobernador Salomón Jara Cruz y una representante oaxaqueña presentan la Guelaguetza 2026, destacando su programación cultural, artística y gastronómica sin precedentes para el estado. (Gobierno de México)

La edición número 94 marcará el regreso de delegaciones como Santa María Huazolotitlán, Santo Domingo Chihuitán y San José Tenango a la Rotonda, y sumará una representación “más amplia y plural”, según se destacó en la conferencia de prensa.

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En el marco de la Guelaguetza, la capital y municipios aledaños serán escenario de convites los días 1, 10 y 11 de julio, así como de calendas culturales el 18 y 25 de julio. A estas actividades se sumarán ferias, exposiciones y presentaciones artísticas que buscan extender el espíritu festivo a lo largo del mes.

Quienes se preguntan por la magnitud del evento encontrarán en esta edición una agenda que abarca muestras de la riqueza local, desde la Feria del Mezcal —que tendrá lugar del 17 al 28 de julio— hasta el Tianguis Gastronómico organizado por el DIF Oaxaca. Así, productores de mezcal, artesanías, café y agroindustria compartirán espacio con iniciativas como la Guelaguetza de Personas Mayores “Toz Nakchho”, donde la experiencia y la tradición tienen un papel central.

Actividades deportivas y agenda alternativa

El programa deportivo contempla la LXXVII Vuelta Clásica Ciclista Nacional Lunes del Cerro 2026, el Tercer Torneo Internacional de Pelota Mixteca y el Maratón Internacional Guelaguetza 2026, con recorridos de 42, 21 y 10 kilómetros. Estas competencias buscan integrar a la comunidad y visitantes en una experiencia distinta, sumando atractivo a la cartelera.

Una mujer con vestido estampado y cabello oscuro habla desde un podio, flanqueada por las banderas de México y Oaxaca, frente a una pantalla con la agenda de la Guelaguetza 2026
Durante la presentación oficial de La Guelaguetza 2026 en Oaxaca, se detalló un programa con más de 140 actividades culturales, artísticas y gastronómicas que celebrarán la diversidad del estado. (Gobierno de México)

La celebración de la Guelaguetza 2026 reunirá expresiones de identidad oaxaqueña en múltiples formatos, consolidando a la entidad como un referente nacional e internacional en materia de cultura viva y participación comunitaria. La organización prevé una asistencia notable, con actividades repartidas en diferentes puntos de la capital y municipios, y una oferta que abarca desde la danza y la música hasta la gastronomía y el deporte.

Quienes deseen asistir a las principales presentaciones deberán estar atentos a las fechas de preventa y venta de boletos, así como a los horarios de cada evento, para disfrutar de una de las tradiciones más emblemáticas de México en su máxima expresión.

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