"Lo que tengo muy claro es que no me voy a callar ante un 'puta' en las redes. Voy a sonrojar al que lo dice y si además de ser un insulto, es una amenaza, voy a denunciarlo a la policía. No me voy a callar. Tengo un hijo y una hija y no quiero que vivan en un país donde estas cosas sucedan y la gente, las instituciones o los poderes miren para otro lado. No lo voy a hacer, me da igual el coste que tenga", afirmó Ana Pastor durante el documental.