Ejecutan a un hombre en Bellavista y dejan otro cerdito de peluche rosa: suman 6 casos en Culiacán, Sinaloa

Cerditos de peluche de varios colores yacen sobre el pavimento, un inquietante símbolo que conecta recientes escenas de crímenes en Culiacán, Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El asesinato de un hombre, identificado como Jesús Lorenzo, en la comisaría de Bellavista, en Culiacán, elevó a seis el número de homicidios en los que los agresores dejaron un cerdito de peluche rosa junto al cuerpo de la víctima. El patrón, que comenzó el 15 de mayo de 2025, no tiene explicación oficial por parte de ninguna autoridad sinaloense.

El sexto caso: Bellavista, 15 de junio de 2026

La noche del lunes 15 de junio, un grupo armado irrumpió en un domicilio del callejón Hacienda, entre la carretera a Culiacancito y la calle Sin Nombre número 3, y ejecutó a balazos al hombre de 62 años. Los atacantes abandonaron un mono de peluche en forma de cerdito de color rosa junto al cuerpo.

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El servicio de emergencias 911 recibió el reporte alrededor de las 19:40 horas, tras los disparos que los vecinos escucharon al interior del inmueble. Elementos del Ejército Mexicano, que mantienen un campamento cercano a la zona, acudieron primero al lugar y confirmaron el homicidio.

El perímetro fue asegurado con cinta amarilla. El personal de la Dirección General de Investigación Pericial llegó después para procesar la escena y recabar los indicios balísticos.

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Un cerdito de peluche rosa yace en el asfalto agrietado de una calle en Culiacán, Sinaloa, demarcada con cinta policial, representando el sombrío símbolo que conecta varias escenas de crímenes recientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los detalles del crimen

La víctima tenía su domicilio en la misma comisaría de Bellavista, perteneciente a la sindicatura de Culiacancito, al poniente de Culiacán. Las autoridades la identificaron como Jesús Lorenzo, aunque era conocida en la zona por el apodo “el Lencho”.

Hasta el cierre de esta información, se desconocen las características de los responsables. Las autoridades tampoco han precisado el número de casquillos hallados en el sitio ni el calibre del arma utilizada.

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Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al domicilio para dar fe del asesinato. Una vez concluidas las diligencias, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, tras la cual podrá ser entregado a sus familiares previo trámite ante el Ministerio Público.

El patrón del cerdito rosa: cinco casos previos

Los seis homicidios vinculados por el peluche rosa ocurrieron en un lapso de un mes. El primero se registró el 15 de mayo, cuando Carlos René, de 17 años, fue atacado a tiros cerca del bulevar Helbert, en la colonia Infonavit Solidaridad, y los peritos hallaron el muñeco junto a su cuerpo.

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(X/@Eco1_LVM)

Dos días después, el 17 de mayo, Cristian Emanuel, también de 17 años, fue interceptado y baleado en la calle Venus, colonia Rubén Jaramillo. Sus familiares lo trasladaron en vehículo particular a un hospital, pero murió alrededor de las 18:00 horas; cuando la Guardia Nacional llegó al lugar, solo encontró casquillos percutidos y el mismo tipo de peluche.

El tercer caso ocurrió el 28 de mayo, en las escaleras de un hotel sobre la calle Hermenegildo Galeana, frente al Mercado Rafael Buelna, en el primer cuadro de Culiacán. El presunto responsable llegó en motocicleta, abrió fuego y huyó en la misma unidad; junto al cuerpo de la víctima —que no portaba documentos— fue asegurado otro cerdito rosa.

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El quinto caso y el contexto del conflicto

El 2 de junio, un hombre conocido como “Sam” o Aníbal —de entre 30 y 35 años— fue atacado con fusiles de asalto por un grupo armado que llegó en vehículo al interior de un domicilio de la colonia 10 de Mayo. El muñeco apareció esta vez en el exterior de la vivienda, sobre el pavimento.

Ninguna institución —ni la Fiscalía General del Estado ni las corporaciones policiales— ha confirmado formalmente una relación entre los seis crímenes ni el posible significado del objeto. Fuentes extraoficiales apuntan a que el cerdito podría funcionar como una firma o mensaje entre grupos delictivos enfrentados.

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Una calle mojada en una ciudad de Guatemala aparece acordonada con cinta de "Prohibido el Paso" y presencia de vehículos policiales con luces encendidas al anochecer, tras un incidente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de objetos como señales en escenas del crimen no es nuevo en Culiacán. En 2019, cinco cadáveres aparecieron con carritos de juguete pegados al cuerpo como presunta señal de que las víctimas eran robachoches; desde septiembre de 2024, pizzas y sombreros también funcionaron como firmas en distintas escenas.

El conflicto que enmarca las ejecuciones

Los seis homicidios se enmarcan en la guerra que estalló el 9 de septiembre de 2024, cuando las facciones de Los Chapitos y La Mayiza abrieron una disputa que convirtió a Culiacán en escenario de combates, narcobloqueos y ejecuciones. Desde entonces, el estado acumula alrededor de tres mil homicidios relacionados con esa confrontación.

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El despliegue de más de 13 mil militares en Sinaloa no ha detenido la violencia. Según estimaciones de COPARMEX, el conflicto dejó además 77 policías municipales asesinados, colonias sitiadas y pérdidas económicas superiores a 36 mil millones de pesos, con la desaparición de aproximadamente 35 mil empleos.