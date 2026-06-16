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Una fragata rusa disparó tiros de advertencia contra un yate británico en el Canal de la Mancha

El episodio ocurrió el martes a unos 32 kilómetros al sur de la Isla de Wight, fuera de las aguas territoriales del Reino Unido, sin heridos ni daños y con la nave civil siguiendo rumbo

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La fragata rusa Admiral Grigorovich abrió fuego a menos de 500 metros del yate británico, que continuó su viaje sin heridos ni daños materiales. (EP)
La fragata rusa Admiral Grigorovich abrió fuego a menos de 500 metros del yate británico, que continuó su viaje sin heridos ni daños materiales. (EP)

Una fragata rusa disparó tiros de advertencia contra un yate de bandera británica en el Canal de la Mancha el martes por la mañana. El incidente, que no dejó heridos ni daños materiales, ocurrió a unos 32 kilómetros al sur de la Isla de Wight, fuera de las aguas territoriales del Reino Unido.

La Admiral Grigorovich —de casi 125 metros de eslora y tripulación de hasta 220 personas— abrió fuego a menos de 500 metros del yate, que continuó su viaje sin interrupciones. La fragata llevaba semanas desplegada en la zona escoltando buques rusos sancionados bajo vigilancia de la Marina Real.

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El Ministerio de Defensa del Reino Unido se limitó a declarar que investiga “los informes de un incidente en el Canal de la Mancha” y subrayó que los disparos no apuntaron a la embarcación. El HMS Tyne, patrullero de la Marina Real, se acercó al yate para recabar información y verificar el estado de su tripulación. La nave sin motor se había aproximado al buque de guerra en medio de la niebla tras zarpar del Reino Unido.

Incidente en el Canal de la Mancha frente a la Isla de Wight
Mapa que muestra la ubicación aproximada del incidente en el Canal de la Mancha, entre la Isla de Wight, en el sur del Reino Unido, y la región francesa de Normandía.

Horas después, el Ministerio de Defensa ruso confirmó los disparos e indicó que el yate no respondió a las advertencias previas. “Para llamar la atención de la tripulación del yate, se lanzaron bengalas y se emitieron señales acústicas. A pesar de estas medidas, la embarcación continuó su peligrosa aproximación”, señaló el gobierno en un comunicado.

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“El comandante de la fragata decidió disparar tiros de advertencia en dirección a la embarcación utilizando la artillería ligera del buque”, añadió.

El episodio se produjo dos días después de que comandos británicos interceptaran el petrolero Smyrtos, vinculado a Rusia y sospechoso de transportar petróleo en violación de las sanciones internacionales, en la primera operación de este tipo liderada por fuerzas del Reino Unido desde el inicio de la guerra en Ucrania. Su capitán, un ciudadano indio, compareció el martes ante un tribunal, que ordenó su prisión preventiva. Las autoridades descartaron cualquier vinculación entre ambos hechos.

El Ministerio de Defensa ruso confirmó los tiros de advertencia y afirmó que el yate no respondió a bengalas, señales acústicas ni advertencias previas. (Reuters)
El Ministerio de Defensa ruso confirmó los tiros de advertencia y afirmó que el yate no respondió a bengalas, señales acústicas ni advertencias previas. (Reuters)

La tensión en aguas británicas no es nueva. En noviembre, Londres advirtió a Moscú tras detectar el buque espía Yantar al norte de Escocia. En abril, una fragata, aeronaves y cientos de efectivos siguieron durante semanas un submarino de ataque y dos submarinos espía rusos en la misma zona.

El precedente más directo se remonta a hace cinco años, cuando el destructor HMS Defender protagonizó un episodio similar en el mar Negro, cerca de Crimea. Rusia afirmó haber disparado tiros de advertencia para obligarlo a retirarse, versión que Londres negó. Fue el primer reconocimiento ruso del uso de munición real para disuadir a un buque de la OTAN desde la Guerra Fría.

El portavoz laborista de Defensa, James Cartlidge, afirmó que el Reino Unido “no debería tener ninguna duda de que Rusia representa una amenaza directa“. El liberal demócrata James MacClearly fue más categórico: “Rusia está literalmente a nuestras puertas. La agresión y la intimidación en nuestras aguas no deben tolerarse”.

(Con información de AP, BCC y The Guardian)

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