Las tres propuestas para ejecutar que un concejal de Bogotá le compartió a Abelardo de la Espriella si llega a ser elegido presidente

Una de las propuestas busca que no se siga bloqueando la av. Caracas a la altura de la calle 72, en la localidad de Chapinero, uno de los lugares que mayores bloqueos ha presentado en lo corrido de 2026 en la capital colombiana - créditos @ABarriosBernal/X | Catalina Olaya/Colprensa

El concejal de Bogotá Andrés Barrios (Centro Democrático) sacudió el cierre de la campaña presidencial al publicar, desde su cuenta de X, una serie de propuestas dirigidas a uno de los dos candidatos, Abelardo de la Espriella (Movimiento de Salvación Nacional y Defensores de la Patria).

En tres video que compartió el cabildante a menos de una semana del desarrollo de la segunda vuelta de elecciones presidenciales, programada para el domingo 21 de junio de 2026, Barrios compartió algunas propuestas al abogado penalista, y que espera que en caso de que él salga ganador de los comicios, pueda poner en acción en pro de la capital colombiana.

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En un momento decisivo, cuando el país se prepara para definir al próximo presidente entre De la Espriella e Iván Cepeda, Barrios compartió su visión para convertir a la capital en la “primera ciudad milagro de Colombia”, acuñando uno de los términos que “el Tigre” ha señalado en varios de los discursos que han pronunciado en plazas públicas durante sus correrías por el país.

Entre sus planteamientos más disruptivos destaca la construcción de una megacárcel en la única localidad rural que tiene Bogotá: Sumapaz; el endurecimiento de las medidas contra los colados en Transmilenio y un enfoque de “tolerancia cero” frente a la anarquía en la calle 72, debido a las manifestaciones que se han presentado durante lo corrido de 2026 y que han afectado la movilidad de miles de usuarios.

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El concejal compartió los tres videos a través de su cuenta de X - crédito @ABarriosBernal/X

Megacárcel en el Sumapaz: la apuesta para cortar la extorsión carcelaria

El primer eje de las propuestas de Andrés Barrios apunta a una de las problemáticas más profundas de la seguridad urbana: la incidencia del crimen organizado desde el interior de las cárceles.

El concejal propuso la construcción de una megacárcel de alta seguridad en el Sumapaz, un proyecto que, según sus palabras, busca erradicar la operatividad de bandas criminales desde prisión.

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Barrios fundamentó su planteamiento con datos duros y dijo que “cerca del 32% de las extorsiones denunciadas en Colombia se originan desde las cárceles”.

El cabildante señaló que el fenómeno no solo persiste sino que se ha sofisticado. Entre 2023 y 2025, el Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) incautó más de 11.000 celulares en los penales del país. Además, reveló la existencia de un ”call center criminal” en la cárcel La Picota, desde el cual se coordinaban extorsiones, amenazas y hasta secuestros.

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Para cortar de raíz esta dinámica, propuso la creación de una cárcel con “bloqueo total de señal, vigilancia tecnológica permanente y aislamiento de los cabecillas más peligrosos”, dijo Barrios.

Asimismo, el concejal bogotano sostuvo que la actual permisividad convierte a los penales en “universidades del crimen”, y puntualizó: “Se acaba la sinvergüencería de seguir delinquiendo desde una celda, se acaba eso de extorsionar a los colombianos con un teléfono escondido bajo el colchón”.

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El cabildante compartió varias propuestas dirigidas a Abelardo de la Espriella - crédito @ABarriosBernal/X

El concejal anticipó que la nueva cárcel impondría una rutina estricta de trabajo obligatorio.

Los reclusos, según Barrios, serían destinados a labores de servicio social, mantenimiento de infraestructura rural y recuperación ambiental, particularmente en la restauración del páramo del Sumapaz.

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Además, Barrios mencionó que no se trata de trasladar el problema, sino de transformar el sistema penitenciario en un mecanismo real de reparación social.

“Tendrán que dedicar su tiempo a reparar, aunque sea en una mínima parte, todo el daño que le han hecho a la sociedad”, hizo hincapié el cabildante.

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Colados en Transmilenio: evasión masiva y pérdidas millonarias

El segundo bloque de propuestas apuntó directamente a uno de los fenómenos más visibles y polémicos del sistema de transporte masivo: la evasión del pago en Transmilenio.

Barrios fue tajante al calificar a los colados como responsables de un “robo a Bogotá”, rechazando la noción de rebeldía o necesidad económica que algunos atribuyen a esta conducta.

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El concejal expuso cifras alarmantes: en 2024, se evadieron 89 millones de pasajes, lo que generó pérdidas superiores a los $272.000 millones.

Para 2025, las pérdidas superaron los $265.000 millones. Barrios advirtió que el impacto trasciende lo económico, puesto que en lo corrido de 2026 se han registrado 184 agresiones contra guardias de seguridad por parte de quienes evaden el pago del pasaje.

“Aquí hay que decir una verdad, así le moleste a millones de evasores. Colarse no es rebeldía, no lo hacen por falta de dinero, es robar”, expuso Barrios, y detalló que cada evasor le roba a los trabajadores que sí pagan su pasaje cada día.

El concejal espera que el candidato presidencial Abelardo de la Espriella quede ganador de la segunda vuelta de elecciones el domingo 21 de junio de 2026 para que pueda valorar las propuestas que le compartió al abogado penalista - crédito @ABarriosBernal/X

La propuesta para enfrentar este flagelo contempla un “gran plan nación-distrito” que incluye infraestructura anticolados, controles permanentes, cobro efectivo de comparendos y campañas de cultura ciudadana.

Barrios plantea sanciones reales para reincidentes y la identificación sistemática de quienes persisten en la evasión. La consigna es clara: “El quien cumple, responde, y quien cumple merece todo el respeto”, dijo el cabildante.

Calle 72: recuperar el espacio público y fortalecer la universidad pública en Bogotá

En su tercera grabación, Barrios abordó el problema de la inseguridad y el desorden en la calle 72, a la altura de la avenida Caracas, en la localidad de Chapinero.

El cabildante describió ese corredor como un espacio “secuestrado por la anarquía”, donde el caos, los bloqueos y los disturbios se han convertido en costumbre.

Barrios aseveró que durante años la zona ha sido escenario recurrente de bloqueos, afectaciones al sistema Transmilenio, deterioro del espacio público y temor para vecinos, estudiantes y comerciantes.

El concejal criticó que algunos utilicen la protesta como “permiso para violentar a Bogotá”, y denunció la presencia de vándalos que ni siquiera forman parte de la comunidad estudiantil.

Por este motivo, el cabildante propuso recuperar la calle 72 para los ciudadanos y fortalecer el campus Valmaría de la Universidad Pedagógica Nacional.

El concejal del Centro Democrático dejó tres grandes propuestas hacia el candidato del Movimiento de Salvación Nacional y Defensores por la Patria - crédito @ABarriosBernal/X

Además, aclaró que no se trata de trasladar el desorden, sino de ofrecer a la universidad mejores espacios y condiciones para su desarrollo.

“La universidad debe crecer, sí, la educación debe fortalecerse, claro, pero Bogotá también tiene derecho a moverse, trabajar y vivir sin miedo”, expuso Barrios.

Entre las acciones sugeridas, Barrios incluyó la seguridad permanente, la renovación del espacio público, la protección al comercio y la garantía de movilidad. Al final, él insistió en que la ciudad debe perseguir el vandalismo y el desorden, y no la educación, y comentó que con esto “Bogotá no volverá a estar arrodillada ante el caos”.