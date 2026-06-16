México

¿Cómo es la revisión del T-MEC? Marcelo Ebrard detalla el proceso de negociación

El funcionario confirmó que su reunión con el embajador Jamieson Greer se llevará a cabo el próximo jueves 18 de junio

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Un hombre con traje oscuro y corbata verde habla en un podio con el escudo de México. Detrás, banderas de México, Canadá y Estados Unidos, junto a un letrero de T-MEC/USMCA.
El canciller Marcelo Ebrard interviene en una conferencia de prensa sobre el T-MEC, flanqueado por las banderas de México, Canadá y Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta semana se celebra la segunda ronda de conversaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en Washington, D.C, con la participación del secretario de Economía, Marcelo Ebrard y el embajador mexicano, Roberto Lazzeri.

Ante este hecho, el funcionario publicó en su cuenta oficial de X un video explicando cómo es el proceso de negociación entre ambos países para dar a conocer sus puntos de vista y llegar a un acuerdo mutuo.

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“Lo que se hace es una presentación, digamos, de los puntos o de los temas que en este caso Estados Unidos quiere plantear”, dio a conocer en la grabación.

De la misma forma, reveló que durante el segundo encuentro, las autoridades mexicanas son las encargadas de presentar sus intereses y opiniones sobre el tratado, con el objetivo de sugerir cambios pertinentes antes de su posible renovación. " Pueden ser reuniones muy largas", manifestó.

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Marcelo Ebrard habla sobre la segunda ronda de conversaciones del T-MEC

¿Cuál es la agenda de la segunda ronda de conversaciones del T-MEC?

Dentro del clip, Ebrard informó sobre las actividades que se realizarán durante este 16, 17 y 18 de junio en la capital estadounidense. Resaltando que se reunirá con diversas figuras de EU, con las que tendrá todo tipo de participación.

En cuanto a la mesa de diálogo con el embajador Jamieson Greer, señaló que está programada para el próximo jueves, debido a que el representante se encuentra en Évian-les-Bains, Francia para asistir a la cumbre del G7.

“Entonces, la reunión nuestra, de los dos, va a ser el jueves. Pero en el inter, lunes, martes y miércoles sí hay reunión. De automóviles y reglas de origen. Los especialistas hacen la reunión. No quiere decir que todo el mundo esté en todas las reuniones”, confirmó.

Carpetas con el logo T-MEC en una mesa de conferencias con las banderas de México, Estados Unidos y Canadá al fondo, y personas desenfocadas en los lados.
Carpetas del T-MEC en una mesa de negociación flanqueadas por las banderas de México, Estados Unidos y Canadá, simbolizando el diálogo diplomático sobre el acuerdo comercial entre las naciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Donald Trump renovará el T-MEC?

Hace unos días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en duda la continuidad T-MEC, al expresar que la economía estadounidense no necesita los bienes ni recursos de sus vecinos norteamericanos.

“No sé si voy a renovarlo porque, para ser sincero, a Estados Unidos le va mucho mejor“, aseguró durante una entrevista desde el Despacho Oval. Asimismo, agregó “tenemos déficits comerciales con México y Canadá. Deberíamos tener superávits con ellos”.

El jefe de la Casa Blanca señaló que su país no necesita de sus vecinos para sostener su financiamiento, mientras que ellos sí requieren buena parte del apoyo y las oportunidades que brinda el mercado estadounidense.

“No necesitamos nada de lo que tiene Canadá, no necesitamos nada de lo que tiene México, pero ellos necesitan todo lo que tenemos nosotros. No necesitamos sus automóviles. No necesitamos su madera. No necesitamos su energía. No necesitamos nada de lo que ellos tienen”, aseguró.

El tercer encuentro para la revisión del acuerdo comercial tendrá lugar la semana del 20 de julio en la Ciudad de México, enfocado en el cierre de los puntos pendientes de cara a la revisión conjunta de 2026.

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