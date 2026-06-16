Hollywood subasta el sable de luz y la mano de Luke Skywalker de Star Wars: cuánto cuesta el combo más icónico de la saga

Heritage Auctions subastará en Los Ángeles un sable de luz de Luke Skywalker junto con la mano cercenada de efectos especiales de Star Wars (Foto: Heritage Auctions vía AP)

Un sable de luz de Luke Skywalker acompañado por una mano cercenada creada para efectos especiales será subastado en Los Ángeles en la próxima Hollywood & Entertainment Signature Auction de Heritage Auctions, según informó AP.

La pieza, utilizada en pantalla por Mark Hamill en El Imperio contraataca, partirá de USD 1 millón, según AP.

La venta, prevista del 13 al 17 de julio, reunirá objetos de cine y música de distintas décadas, con lotes que van desde utilería de comedias hasta piezas asociadas a franquicias contemporáneas, según AP.

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El remate incluirá artículos con precios de salida muy dispares: desde bases de USD 15.000 en algunos casos hasta montos de seis y siete cifras en los lotes de seis y siete cifras.

Según AP, la casa de subastas anticipó que el conjunto de Star Wars podría alcanzar una cifra de siete dígitos.

El lote, tal como fue descripto en el anuncio, no se limita al sable: incorpora también la mano utilizada para construir el efecto visual de una amputación, un detalle que vincula el objeto con una escena específica y con un recurso técnico concreto del rodaje porque ancla el objeto a una escena específica y a un recurso técnico concreto del rodaje.

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El lote de Star Wars: sable de luz y utilería de efectos especiales

El lote de Star Wars, usado por Mark Hamill en El Imperio contraataca, partirá de USD 1 millón y podría alcanzar una cifra de siete dígitos (REUTERS/Hannah McKay)

De acuerdo con AP, el sable de luz corresponde a la utilería empleada por Mark Hamill en El Imperio contraataca. En el mercado de objetos de pantalla, la relevancia no depende solo del diseño, sino también de la trazabilidad y del vínculo con una escena identificable para el público.

La presencia de la mano cercenada de efectos especiales refuerza el carácter de “pieza de escena”. Se trata de un conjunto que remite a una secuencia puntual de la película y que, por su naturaleza, combina el atractivo del objeto con el componente artesanal de los efectos prácticos utilizados durante la producción.

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Según AP, la casa de subastas anticipó que el conjunto de Star Wars podría alcanzar una cifra de siete dígitos, una proyección consistente con el alcance de la franquicia y con el tipo de objeto ofrecido dentro de un catálogo que combina cultura pop y clásicos del entretenimiento.

Objetos de cine: comedias, clásicos y películas de culto

El sombrero de la Bruja Mala del Oeste de El mago de Oz usado por Margaret Hamilton saldrá con una base de USD 100.000 (Foto: Heritage Auctions vía AP)

La subasta incluirá también otros artículos anunciados por AP. Entre ellos aparecen patinetas aéreas asociadas a Regreso al futuro II, una pieza de utilería asociada a la saga.

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En el mismo listado figura un inflable de Otto the Autopilot de Airplane, además de un collar de La novia de Frankenstein y una camiseta de hockey utilizada por Paul Newman en Slap Shot, siempre según la agencia.

La selección apunta a cubrir distintos públicos: desde coleccionistas centrados en el cine clásico hasta compradores atraídos por objetos identificables por su presencia en pantalla.

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El catálogo también suma vestuario con precios iniciales de USD 100.000 y USD 50.000.

Se ofrecerá un sombrero de la Bruja Mala del Oeste usado por Margaret Hamilton en El mago de Oz, con una base de USD 100.000, de acuerdo con AP.

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A ese lote se suma el sombrero de copa marrón que llevó Gene Wilder en Willy Wonka y la fábrica de chocolate, que partirá de USD 50.000, informó AP. En este tipo de piezas, el valor suele residir en el vínculo directo con el actor y con un elemento de vestuario que forma parte de la identidad visual de la película.

Otro de los objetos destacados será un par de botas de boxeo usadas por Sylvester Stallone en Rocky III, con una puja inicial de USD 100.000. En la misma subasta se venderán dos alfombras utilizadas en la trama de El gran Lebowski, incluida la del Dude interpretado por Jeff Bridges, con una base de USD 15.000 cada una.

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Música: una letra manuscrita de John Lennon

El remate incluirá también piezas vinculadas a la música popular, entre ellas la letra de If I Fell, asociada a The Beatles, escrita a mano por John Lennon en el reverso de una tarjeta de San Valentín durante su estadía en Nueva York.

Según AP, el manuscrito se relaciona con la primera aparición de los Fab Four en The Ed Sullivan Show en 1964.

Para el coleccionismo musical, ese tipo de documentos suele tener valor adicional cuando está conectado a hitos ampliamente documentados, además de la singularidad que aporta la escritura original.

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De acuerdo con la misma fuente, la puja por ese manuscrito arrancará en USD 500.000.

La explicación de Heritage Auctions sobre el enfoque del catálogo

En un comunicado citado por AP, el vicepresidente ejecutivo de Heritage Auctions, Joe Maddalena, afirmó: “Esta subasta representa todo el espectro de la historia del entretenimiento, desde la Edad de Oro de Hollywood hasta el cine moderno de grandes éxitos y los momentos más influyentes de la música popular”.