Gustavo Bolívar calificó como una “declaratoria de guerra” las palabras de Abelardo de la Espriella contra los petristas: “Una guerra civil”

El pronunciamiento de Gustavo Bolívar lo realizó en su cuenta oficial de X - crédito John Paz/Colprensa/Luisa González/Reuters

El exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar calificó en su cuenta oficial de X como una “declaratoria de guerra” las declaraciones de Abelardo de la Espriella contra los seguidores de Gustavo Petro.

En sus declaraciones, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella aseguró que “no le interesa convencer petristas”, acusándolos de ser supuestamente enemigos de la ley y por eso “hay que tratarlos como tal, vencerlos de todas las formas y todos los frentes”.

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Por este motivo, el exsenador de la República aseguró que las declaraciones del abogado son una “declaratoria de guerra”.

Gustavo Bolívar aseguró que las declaraciones de Abelardo de la Espriella son una “declaratoria de guerra” - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Según el excandidato a la Alcaldía de Bogotá, cuando el candidato presidencial afirma “de todas las formas y desde todos los frentes”, está convocando a una guerra civil.

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“Esta es una declaratoria de guerra. Cuando este ser lleno de odio dice que acabará a 12 millones de petristas “de todas las formas y desde todos los frentes” este Sr está convocando a una guerra civil (sic)“, indicó Bolívar.

Gustavo Bolívar señaló en su cuenta oficial en su cuenta oficial de X que los empresarios de Colombia deben de saber que si Abelardo de la Espriella llega a la Presidencia, el país supuestamente “estará en llamas”.

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“Que sepan los empresarios de este país a quienes les ha ido bien con Petro que de ganar este tipo Colombia estará en llamas. Nadie se dejará destripar sin luchar (sic)”, aseveró el exdirector del DPS.

Gustavo Bolívar señaló en su cuenta oficial en su cuenta oficial de X que los empresarios de Colombia deben de saber que si Abelardo de la Espriella llega a la Presidencia, el país supuestamente “estará en llamas” - crédito @GustavoBolivar/X

En otra publicación, Gustavo Bolívar indicó que no se deben hacer más reuniones con las personas que están convencidas con Iván Cepeda, por eso anunció reuniones y ruedas de prensa en diferentes sectores de Colombia.

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“No mas reuniones entre convencidos. Extendamos el Mensaje sectores de indecisos y abstencionistas. De mi parte arranco hoy en Valledupar, 5 grandes ruedas de prensa en 5 ciudades de la Costa Atlántica. Mañana Riohacha, pasado Santa Marta, viernes Barranquilla, Sábado Cartagena (sic)“, expresó.

Recientemente, Gustavo Bolívar, exdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, reaccionó a una reciente controversia en la que estuvo involucrado Abelardo de la Espriella, candidato presidencial por Defensores de la Patria. Bolívar utilizó este episodio para impulsar la imagen de Iván Cepeda Castro, aspirante del Pacto Histórico.

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La polémica surgió luego de que De la Espriella participara en una entrevista en el programa Piso 8 FM, dirigido por Jhovanoty. Durante la emisión, el candidato de derecha mostró una fotografía personal y le pidió a una periodista que reparara en el tamaño de sus partes íntimas. Esta conducta fue señalada como acoso por varios sectores.

En la entrevista, De la Espriella expresó: “Esa foto la podemos publicar porque con esa foto me gané unos votos bien bacanos del electorado femenino (...). ¿Qué ves aquí? ¿Qué ves aquí, cariño? Acércala y dime qué ves ahí, acércala, hazle zoom. No mi amor, ¿pero qué más ves? No seas tímida”.

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Bolívar, al conocer este episodio, decidió recrearlo en sus redes sociales. Publicó un video en el que parodiaba la escena, pero con un giro enfocado en el intelecto de Iván Cepeda. Según Bolívar, la inteligencia y el conocimiento distinguen al candidato de izquierda y pueden atraer al electorado femenino.

En su video, Bolívar señaló: “Con esta foto, Iván Cepeda se va a ganar unos votos bien bacanos del electorado femenino”. Después, mostró la imagen a una joven que lo acompañaba y repitió frases utilizadas por De la Espriella: “¿Qué ves aquí? ¿Qué ves aquí, cariño? Pero deja la timidez, hazle zoom, hazle zoom”.

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Según Gustavo Bolívar, la inteligencia y el conocimiento distinguen al candidato de izquierda y pueden atraer al electorado femenino - crédito Colprensa

La imagen de Cepeda, en este caso, correspondía a un montaje donde aparece un cerebro, en lugar de una insinuación corporal. Bolívar finalizó el video con la frase: “Es que realmente Iván Cepeda lo tiene más grande”.