Incendios en casas de la familia de Keir Starmer: un ucraniano fue condenado y el organizador vinculado a Rusia escapó

Roman Lavrynovych (a la izquierda) y Stanislav Carpiuc (derecha) grabaron videos de los incendios, bajo la promesa de recibir 3.000 libras en criptomonedas (AP)

La justicia británica declaró culpables a un hombre ucraniano y a un ciudadano rumano por incendiar un automóvil y dos viviendas vinculadas al primer ministro Keir Starmer en Londres durante mayo de 2025. La policía arrestó a los autores materiales, pero el organizador del ataque, un contacto rusohablante conocido como “El Money”, huyó y no enfrentó cargos.

Roman Lavrynovych, de 22 años, y Stanislav Carpiuc, de 27, recibieron instrucciones por Telegram para atacar propiedades relacionadas con el líder laborista. El plan consistió en provocar los incendios, grabar videos y difundir el material a cambio de 3.000 libras en criptomonedas. El episodio ocurrió en varias noches: primero destruyeron un Toyota RAV4 y después incendiaron dos casas, una de ellas habitada por la cuñada de Starmer, Judith Alexander, quien contó que el humo llenó la vivienda mientras dormía con su familia.

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En el juicio en el tribunal penal londinense Old Bailey, Lavrynovych y Carpiuc fueron declarados culpables de conspiración para causar daños e incendio provocado con imprudencia. Un tercer implicado, Petro Pochynok, fue absuelto. La instrucción y coordinación estuvo a cargo de “El Money”, una figura en línea que investigaciones periodísticas vincularon con el grupo de hackers prorrusos NoName057(16), considerado por Estados Unidos como una estructura apoyada desde Rusia.

La operación buscó generar miedo e inestabilidad en torno a Starmer y su entorno familiar. Los ataques se ejecutaron de madrugada, cuando los ocupantes dormían, y la policía antiterrorista británica confirmó que los responsables directos actuaron por dinero y sin motivación ideológica. El objetivo de los videos no se cumplió: las grabaciones resultaron poco claras, lo que provocó el enojo de “El Money”, que exigió mayor repercusión mediática.

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Las autoridades británicas describieron los hechos como un ataque grave y llevaron a los autores ante la justicia. La policía identificó que el coordinador operaba desde el extranjero, aunque no reunió pruebas suficientes para atribuir el ataque de manera formal al gobierno ruso ni para presentar cargos por conspiración estatal.

Roman Lavrynovych y Stanislav Carpiuc incendiaron un automóvil que había sido propiedad de Keir Starmer en el barrio de Kentish Town, al norte de Londres (Reuters)

Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, negó cualquier responsabilidad y pidió pruebas concretas.

Los ataques comenzaron el 8 de mayo de 2025, cuando un Toyota RAV4 que había pertenecido al primer ministro se incendió en el barrio de Kentish Town, al norte de Londres. En los días siguientes, los agresores atacaron una vivienda en Islington y la antigua casa de Starmer en Kentish Town, donde vivía su cuñada con su familia.

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Todos los incidentes ocurrieron de madrugada, mientras los ocupantes dormían, lo que elevó el riesgo para la vida de las personas dentro de las viviendas.

Durante el juicio, la fiscalía expuso que Lavrynovych y Carpiuc fueron reclutados por internet y recibieron órdenes detalladas de “El Money”, que les indicó ubicaciones y les dio instrucciones para mezclar líquidos inflamables. También les exigió que los ataques fueran grabados y difundidos para obtener atención mediática.

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(Con información de AP)