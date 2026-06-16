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El tránsito marítimo en el Estrecho de Hormuz sigue paralizado pese al acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

La presencia de minas en la zona forzó a postergar el tránsito hasta completar tareas de limpieza, un proceso que expertos prevén largo y complejo

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El tráfico de barcos en el Estrecho de Hormuz permaneció casi nulo a pesar del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán (Europa Press)
El tráfico de barcos en el Estrecho de Hormuz permaneció casi nulo a pesar del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán (Europa Press)

El tránsito de barcos por el Estrecho de Hormuz continúa casi detenido, pese al acuerdo anunciado entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra y reabrir la vía. Solo cuatro embarcaciones lograron atravesar este corredor estratégico el martes, una cifra mínima comparada con los más de 100 cruces diarios que se registraban antes del conflicto. El anuncio no modificó de inmediato la situación en una de las rutas más importantes para el transporte de petróleo y gas.

Cientos de barcos, en su mayoría petroleros y cargueros, permanecieron anclados en el Golfo Pérsico, a la espera de garantías de seguridad y de la remoción de minas. Las compañías navieras y los capitanes evitaron cruzar la zona, pese a los mensajes optimistas de Washington y Teherán sobre la reapertura total, prevista una vez que se firme el pacto el viernes.

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El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que el paso quedaría completamente habilitado, pero la actividad marítima no reflejó ese pronóstico. Analistas señalaron que la señal de normalización sería el éxodo masivo de los barcos retenidos dentro del Golfo, pero ese movimiento aún no ocurrió.

“El acuerdo con la República Islámica de Irán está ahora completo. ¡Felicitaciones a todos! Por la presente autorizo plenamente la apertura libre de peajes del estrecho de Ormuz. Autorizo al mismo tiempo la eliminación inmediata del bloqueo naval de Estados Unidos“, escribió en sus redes.

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Donald Trump afirmó que el Estrecho de Hormuz quedaría completamente abierto tras la firma del acuerdo con Irán (Europa Press)
Donald Trump afirmó que el Estrecho de Hormuz quedaría completamente abierto tras la firma del acuerdo con Irán (Europa Press)

Por otra parte, el ministro de Exteriores de Omán, Badr al Busaidi, y su par iraní, Abás Araqchí, reiteraron su apoyo a la libre navegación en el estrecho de Ormuz durante una conversación telefónica, en vísperas de la formalización del acuerdo de paz preliminar entre Estados Unidos e Irán.

Ambos países manifestaron su compromiso de respetar las normas internacionales que garantizan el tránsito seguro y libre por esta vía marítima fundamental y expresaron su expectativa de que todas las partes colaboren para crear un ambiente favorable a la estabilidad y la seguridad regional.

La inseguridad dominó la escena. El régimen de Irán disparó contra barcos que intentaron cruzar sin autorización y Estados Unidos mantuvo durante semanas un bloqueo naval sobre los puertos iraníes. Tras el anuncio del acuerdo, la mayoría de los buques optó por no moverse.

El riesgo de minas marítimas instaladas por Irán desde el inicio del conflicto obligó a esperar la limpieza de la zona. Autoridades internacionales alertaron sobre objetos sospechosos y la necesidad de desminar el estrecho. Especialistas advirtieron que el proceso podría extenderse por semanas o meses.

Además, el Reino Unido y Francia enviaron buques para colaborar con las tareas de limpieza, mientras las aseguradoras mantuvieron restricciones sobre las cargas y las tripulaciones. La reapertura operativa quedó condicionada por la reducción del riesgo y por el restablecimiento de condiciones mínimas de cobertura para el transporte marítimo.

Solo cuatro embarcaciones cruzaron el estrecho el martes, lejos de los más de cien cruces diarios previos al conflicto (Europa Press)
Solo cuatro embarcaciones cruzaron el estrecho el martes, lejos de los más de cien cruces diarios previos al conflicto (Europa Press)

El acuerdo bilateral incluyó la liberación de activos iraníes congelados y promesas de compensaciones económicas. Se fijó un periodo de dos meses para negociar cuestiones clave como el programa nuclear iraní y la seguridad regional. Por ahora, la reanudación plena del comercio marítimo depende del avance en la limpieza de minas, la resolución de disputas sobre tarifas y el restablecimiento de la confianza de las navieras.

(Con información de AFP y EFE)

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