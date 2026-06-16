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Colectivo interviene en La Quebrada de Acapulco con fichas de desaparecidos en pleno Mundial 2026

La organización Memoria, Verdad y Justicia pegó alrededor de 50 fotografías de personas desaparecidas en el corredor turístico de Acapulco para ampliar el alcance de la búsqueda

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La organización Memoria, Verdad y Justicia pegó alrededor de 50 fotografías de personas desaparecidas en el corredor turístico de Acapulco para ampliar el alcance de la búsqueda. Crédito: Especial
La organización Memoria, Verdad y Justicia pegó alrededor de 50 fotografías de personas desaparecidas en el corredor turístico de Acapulco para ampliar el alcance de la búsqueda. Crédito: Especial

Con el inicio del Mundial de futbol 2026, el colectivo Memoria, Verdad y Justicia convirtió uno de los corredores turísticos más transitados de Acapulco en un mural de búsqueda. Sus integrantes colocaron alrededor de 50 fichas con rostros de personas desaparecidas en la zona de La Quebrada y el anfiteatro Sinfonía del Mar, sitios donde cada día miles de visitantes nacionales y extranjeros se detienen a observar el paisaje.

Las fichas no muestran a futbolistas del mundo. Muestran a Jonathan Guadalupe Romero Gil, Adrián Marcelo, Edgar López, Juan Manuel e Isidro López, entre otros desaparecidos de Guerrero, Ciudad de México y Veracruz.

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La estrategia detrás de la intervención

El colectivo eligió ese momento y ese lugar con una lógica precisa: la afluencia turística que trae el torneo multiplica el alcance de cada ficha pegada en un poste o un muro. La representante de la organización, Socorro Gil Guzmán, explicó la razón de la acción:

“Nos dimos cita en la colectiva para pegar fotografías aquí, en un lugar emblemático para Acapulco, un lugar turístico donde vienen muchos turistas”, indicó la madre buscadora en entrevista a medios locales.

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Colectivos de madres buscadoras en México han encontrado en el mundial la posibilidad de visibilizar su causa en el ámbito internacional. (Foto: Santiago Gutiérrez)
Colectivos de madres buscadoras en México han encontrado en el mundial la posibilidad de visibilizar su causa en el ámbito internacional. (Foto: Santiago Gutiérrez)

Gil Guzmán agregó que la urgencia también tiene un límite de tiempo: “Aprovechar antes de que vaya a terminar el mundial, para que sean visibles y que las personas que las vean nos puedan dar información de nuestros familiares desaparecidos”.

La activista es madre de Jonathan Guadalupe Romero Gil, desaparecido desde el 5 de diciembre de 2018. Su búsqueda personal se convirtió en el motor de un colectivo que ahora trabaja con decenas de familias de distintos estados del país.

Fichas en español e inglés

De acuerdo con los primeros reportes, una parte de los materiales colocados en La Quebrada fue traducida al inglés. La decisión responde a la presencia de turistas extranjeros en el puerto y a la cobertura internacional que genera el torneo deportivo.

Las imágenes muestran a los desaparecidos con la playera de la Selección Mexicana, el mismo recurso visual que los álbumes y estampas mundialistas usan para presentar a los futbolistas. La semejanza formal entre ambos formatos es deliberada: busca que el transeúnte reconozca el diseño y se detenga a leer.

Dos hombres caminan por una calle. Detrás, un muro cubierto con fotos de personas y el texto "+130,000 DESAPARECIDOS". Uno sostiene una bandera mexicana, el otro un cartel blanco
En la Glorieta de los Desaparecidos de la CDMX, activistas demandan justicia frente a un mural impactante con los rostros de más de 130,000 personas desaparecidas, visibilizando una dolorosa crisis nacional. (Zurisaddai González | Infobae México )

Los rostros en esas fichas pertenecen a personas de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Ciudad de México y Veracruz. Todas comparten el mismo estado: desaparecidas.

Postes, muros y el anfiteatro de Sinfonía del Mar

El colectivo distribuyó las fichas en postes, muros y mobiliario urbano de todo el corredor turístico. El anfiteatro porteño de Sinfonía del Mar concentró la mayor parte de la intervención, por ser uno de los puntos con mayor afluencia del destino, de acuerdo con información local.

Mientras los visitantes observaban el paisaje y los clavados tradicionales de La Quebrada, los integrantes del colectivo recorrieron el lugar y adhirieron cada ficha con la esperanza de que alguna mirada reconozca un rostro.

El llamado a las autoridades

Según lo relatado a medios locales, Gil Guzmán también denunció que las familias realizan las labores de búsqueda y difusión con recursos propios. La organización exige a los tres niveles de gobierno que fortalezcan las acciones de localización y que eviten la revictimización de quienes buscan a sus seres queridos.

Familiares de personas desaparecidas protestan en una avenida este jueves, rumbo al estadio Ciudad de México (México). EFE/Isaac Esquivel
Familiares de personas desaparecidas protestan en una avenida este jueves, rumbo al estadio Ciudad de México (México). EFE/Isaac Esquivel

El colectivo tiene previsto ampliar la colocación de fichas en otros puntos estratégicos del puerto: la zona del puerto de San Diego, el Antimonumento a los 43 y el área de La Diana, todos con alta afluencia de visitantes.

Finalmente, la intervención en Acapulco se suma a acciones similares que colectivos de búsqueda realizan en distintas ciudades sede del torneo. En México, más de 133 mil personas permanecen desaparecidas, según cifras oficiales.

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