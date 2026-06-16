Colombia o Uzbekistán: las búsquedas mundiales en Google revelan quién se perfila como favorito antes del partido

Google Trends mostró que Colombia registró en los últimos siete días un volumen de búsquedas más alto que Uzbekistán crédito FCF/Rula Rouhana/Reuters

La selección Colombia debutará el miércoles 17 de junio ante Uzbekistán en el Mundial 2026 en el estadio Azteca de Ciudad de México, un regreso a la Copa del Mundo que llega después de una destacada Eliminatoria y que, de acuerdo con el planteo del cuerpo técnico, puede definir el tono del grupo K desde la primera fecha.

A un día del estreno, Infobae Colombia consultó la herramienta Google Trends y encontró que, durante los últimos siete días (martes 9 de junio-martes 16 de junio), Colombia sostuvo un volumen de búsquedas más alto que Uzbekistán, con picos asociados a anuncios o hechos vinculados al equipo. El conjunto asiático mostró un interés más estable, aunque menor en la comparación global.

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El partido abrirá para Colombia una oportunidad inmediata de sumar tres puntos en una zona que también integran Portugal y República Democrática del Congo. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega además con la condición de favorito ante un rival que disputará el primer Mundial de su historia.

Según los datos de la herramienta, el interés geográfico por el cruce entre ambas selecciones se divide con claridad por regiones.

El interés digital por Colombia se concentró en América y parte de Europa occidental, mientras Uzbekistán lideró en Asia Central y regiones vecinas - crédito Google Trends

Aquí la lista de las búsquedas por países:

Kirguistán Bielorrusia Tayikistán Kasajistán Turkmenistán Uzbekistán Rusia Tanzania Azerbaiyán Irán Etiopía Ucrania Zambia Corea del Sur Países Bajos Indonesia Turquía Kenia Vietnam Ghana

Colombia concentra búsquedas sobre todo en América y en parte de Europa occidental, mientras Uzbekistán reúne mayor atención en Asia Central, Rusia y distintas zonas del este de Europa y África.

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Ese mapa comparativo, siempre según Google Trends, también refleja que el respaldo digital a Colombia es dominante en América y en países con comunidades migrantes. Uzbekistán, en cambio, lidera en su área de influencia regional y en naciones vecinas.

Entre las consultas relacionadas, la herramienta arrojó que son las siguientes:

¿A qué hora juega Colombia el miércoles? ¿A qué hora juega Colombia el 17 de junio? Uzbekistán vs Colombia Uzbekistán World Cup

Zonas dónde más se registraron las búsquedas durante los +ultimas 7 días - crédito Google Trends

Entre las consultas más frecuentes acerca de la selección nacional destaca la pregunta por los horarios del partido, lo que revela una gran expectativa y seguimiento tanto local como internacional hacia el debut colombiano.

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Las búsquedas relacionadas con Uzbekistán, en cambio, apuntan tanto a su participación histórica como a su enfrentamiento directo con Colombia, lo que confirma que el partido se ha convertido en el principal foco de atención para la afición uzbeka.

En el caso uzbeko, las búsquedas giran alrededor del duelo ante Colombia y de su presencia en el torneo, lo que ubica ese encuentro entre los principales focos de atención para su afición.

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En los días previos al encuentro, la selección de Colombia ha mantenido un volumen de búsquedas mucho más elevado que su rival. El gráfico de Google Trends indica picos de interés coincidiendo con anuncios oficiales o eventos vinculados al equipo. Para Uzbekistán, la tendencia es más estable aunque sensiblemente menor, lo que refleja la diferencia en la magnitud de expectativa entre ambas aficiones.

El miércoles 17 de junio será el turno de Colombia para demostrar en el estadio Azteca de Ciudad de México su potencial ante un rival que debuta en la máxima cita del fútbol mundial.

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Así llegan las s

Colombia llega al Mundial 2026 tras una eliminatoria sólida en CONMEBOL, donde finalizó en tercer lugar y consiguió victorias importantes, incluidas ante Brasil. El equipo cuenta con una de las ofensivas más destacadas del torneo, liderada por Luis Díaz y Luis Suárez, ambos en un alto nivel en clubes europeos. James Rodríguez, a pesar de sus problemas físicos en los últimos años, sigue siendo el eje creativo y el referente del grupo, acompañado por jugadores en buen momento como Jhon Arias. En la preparación previa, Colombia logró victorias en amistosos frente a Costa Rica y Jordania, y el plantel llega sin bajas relevantes.

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Uzbekistán debuta en una Copa del Mundo tras quedar segundo en la clasificación asiática detrás de Irán. Luego del pase, la federación sorprendió al reemplazar al técnico Timur Kapadze por Fabio Cannavaro, excapitán campeón mundial con Italia. Bajo el mando de Cannavaro, Uzbekistán ha mantenido su esquema 3-4-2-1, priorizando la solidez defensiva y el juego directo con Eldor Shomurodov como principal figura ofensiva. El equipo sumó victorias ante selecciones como Egipto, Irán y Venezuela en la preparación, aunque perdió un amistoso contra Uruguay. La principal duda es la presencia del mediocampista Jaloliddin Masharipov, pieza clave en la creación de juego.