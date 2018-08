La variedad de los resultados, sumada al hecho de que los humanos consumen granos hace 14.000 años, hizo que Joanna Blythman, periodista de investigación y autora de Swallow This: Serving up the food industry's darkest secrets (Trágate esto: Servimos los secretos más oscuros de la industria alimenticia), analizara si acaso no existiría otro culpable, asociado al gluten, en la creciente sensibilidad. Y encontró algunos.