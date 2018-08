"No queremos ser influencers" dijo Bhaskaran, en diálogo telefónico con el periódico The New York Times desde la ciudad de Londres donde residen. "No queremos seguir las reglas. Estas no fueron hechas para nosotros. En vez de intentar alcanzar un ideal imposible, queremos divertirnos y crear lo que nos guste crear" aseguró el hombre de 24 años.