"Lo más seguro de todo es que Erdogan no va a dejar elegantemente la posición de poder que diseñó para sí —dijo Hintz—. Gobierna con un autoritarismo personalista y cree que la Presidencia le pertenece a él y, después, a su yerno, el ministro de Energía, Berat Albayrak. Si no puede controlar las urnas, es probable que rechace cualquier resultado que no le garantice el mandato, y llame a nuevas elecciones o simplemente acuse a malvados agentes extranjeros para justificar su permanencia en el poder. Si fuera removido, él y su familia enfrentarían causas judiciales por corrupción, así que permanecer no es sólo una necesidad política, sino también existencial".