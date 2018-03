(Post scriptum. Pero la rebelión, el sacrificio y la masacre no fueron en vano. Dejaron una profunda huella. Entre muertos y fugitivos dispersos que lograron llegar a otras tierras, Italia perdió… ¡cien mil esclavos! Una enorme legión sometida a trabajos forzados cuya ausencia golpeó muy duramente la producción de bienes. En especial, los agrícolas, ya que una infinidad de latifundios –base clave de la economía romana– fueron destruidos. La crisis impulsó a apropiarse de los hijos de los esclavos, por temor a que sus padres repitieran la cruzada de Espartaco. Pero el resultado fue nefasto. Los muy jóvenes no tenían fuerza ni experiencia. Muchos mayores, por el mismo temor, fueron liberados. Otro traspié: se convirtieron en ciudadanos parásitos, viviendo de las regalías de los políticos: el demagógico panem et circenses, una de las semillas de la decadencia de Roma. Según los historiadores Columela y Plinio el Viejo, la situación desembocó en una aguda crisis económica que ni siquiera pudieron superar los emperadores más lúcidos: Tiberio, Trajano y Antonino Pío. Agotado, el país no pudo resistir las invasiones de los bárbaros (siglo V). Y así llegó el fin del Imperio Romano de Occidente y sus 503 años que creyeron el primer paso hacia la eternidad. Se abrieron las puertas de la Edad Media. Los huesos de Espartaco seguían hablando…)