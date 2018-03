"Recientemente, la carne de perro ha atraído mucha atención, pero los gatos casi no la reciben. Esto me frustró, así que decidí exponer uno de los mercados callejeros", dijo la activista australiana Michele Brown. "La tradición está envuelta en la superstición. La carne se come al comienzo de cada mes para evitar la mala suerte, aumentar la libido e incluso para obtener la agilidad del gato. Pero es una situación terrible".