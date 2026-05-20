Enchiladas de mole, así puedes preparar este platillo mexicano versión baja en grasa

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Nada evoca la tradición mexicana como el aroma profundo del mole y el sabor reconfortante de unas enchiladas humeantes.

En cada bocado, se funde la historia de las celebraciones familiares y las fiestas patronales, donde el mole es el rey absoluto de la mesa.

PUBLICIDAD

Las enchiladas de mole son el reflejo de la diversidad culinaria de México.

Esta versión baja en grasa y sodio permite disfrutar de las enchiladas de mole con un perfil más ligero, sin perder el sabor tradicional.

PUBLICIDAD

Las enchiladas de mole consisten en tortillas de maíz rellenas de pollo desmenuzado, bañadas en un mole espeso y oscuro, y gratinadas con ajonjolí y cebolla.

La técnica principal es sumergir las tortillas en el mole caliente, rellenar y enrollar, y finalmente cubrir generosamente con la salsa.

PUBLICIDAD

(Gemini)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora Preparación: 30 minutos Cocción: 30 minutos

Ingredientes

12 tortillas de maíz (elige tortillas sin sal añadida o integrales)

2 pechugas de pollo cocidas y desmenuzadas (sin piel, cocidas en agua sin sal)

500 g de mole bajo en grasa y sodio (opta por mole casero o comercial reducido en sodio y grasa, o prepara en casa usando menos aceite y sal)

1 litro de caldo de pollo sin sal añadida (puede ser de vegetales para reducir aún más el sodio)

1 cebolla blanca en rodajas finas

30 g de ajonjolí tostado (sin sal)

Spray antiadherente o 1 cucharada de aceite vegetal bajo en grasa

Sal baja en sodio al gusto (opcional y en poca cantidad)

Cómo hacer enchiladas de mole, paso a paso

Calienta el mole en una cacerola grande, añade poco a poco el caldo de pollo sin sal y mueve hasta obtener una salsa espesa y homogénea. Calienta un sartén con spray antiadherente o apenas una capa ligera de aceite. Pasa rápidamente cada tortilla para suavizarlas, sin freír ni dorar. Sumerge cada tortilla en el mole caliente, asegurando que quede bien cubierta. Rellena cada tortilla con pollo desmenuzado y enrolla. Acomoda las enchiladas en un platón o charola. Baña con más mole, cubriendo bien cada pieza. Decora con rodajas de cebolla y ajonjolí tostado.

Consejo técnico:

Mantén el mole caliente a fuego muy bajo para evitar que se espese demasiado o se queme.

No sobrecargues las tortillas para que no se rompan al enrollar.

Usa caldo de pollo sin sal o de vegetales para controlar el sodio y potenciar el sabor del mole.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones.

PUBLICIDAD

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 330 kcal Proteínas: 22 g Grasas: 8 g Carbohidratos: 38 g Fibra: 4 g