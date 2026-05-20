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Sinuano Día y Noche hoy martes 19 de mayo, revise aquí los números ganadores de esta lotería

Esta lotería nocturna es un juego de azar con gran popularidad en Colombia con raíces en la Costa del Caribe

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Los números ganadores de Sinuano Noche cambian y le llevan buena suerte a una nueva persona. (Jesús Avilés/Infobae)
Los números ganadores de Sinuano Noche cambian y le llevan buena suerte a una nueva persona. (Jesús Avilés/Infobae)

Los sorteos Sinuano Día y Noche, con profundas raíces y amplia participación en el departamento de Córdoba y la región Caribe, mantienen presencia nacional pese a su arraigo en la costa norte de Colombia.

Estos chances anunciaron los resultados de sus últimos sorteos del día, realizados este martes 19 de mayo de 2026.

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Resultados Sinuano Día hoy

Aquí puede consultar los resultados ganadores del primer sorteo del día.

  • Número ganador: 3 7 8 5.
  • Quinta: 9.

Resultados Sinuano Noche hoy

Los números ganadores de los dos sorteos de la lotería del Sinuano de este martes 19 de mayo de 2026. (Infobae)
Los números ganadores de los dos sorteos de la lotería del Sinuano de este martes 19 de mayo de 2026. (Infobae)
  • Fecha: martes 19 de mayo de 2026.
  • Sorteo: 13.562
  • Número ganador: 2 3 4 4.
  • Quinta: 1.

Cuándo y cómo jugar Sinuano

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

La Lotería El Sinuano Noche, organizada por la Lotería de Córdoba, ofrece a los jugadores la oportunidad de ganar significativas sumas de dinero dependiendo de la cantidad de números acertados.

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Este sorteo se lleva a cabo de lunes a sábados a las 22:30 horas y los domingos y festivos a las 20:30 horas, según el horario local.

Para participar en El Sinuano Noche, los interesados pueden adquirir sus boletas en los puntos de venta de SuperGiros a nivel nacional o a través de su página web. Es importante que los jugadores verifiquen si es necesario realizar un registro previo al momento de la compra.

Los pasos para jugar por los premios del Sinuano Noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios del Sinuano Noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema de premios de esta lotería es escalonado. Si un jugador acierta los cuatro números, recibirá 4,500 veces el valor de su apuesta. En caso de acertar tres números, el premio será 400 veces lo apostado. Para quienes logren acertar dos números, el premio es 50 veces la apuesta y por un solo número acertado, el jugador recibirá cinco veces lo invertido.

¿Qué pasa con mi premio si otros también ganan?

El Sinuano Noche, se distingue por su sistema de premios fijos, lo que garantiza que el valor de la gratificación no se vea afectado por la cantidad de participantes en cada sorteo.

Este modelo asegura que cada jugador que acierte el número ganador reciba el monto completo anunciado, sin divisiones ni ajustes, independientemente del número total de personas que hayan participado.

Este esquema de premios representa una ventaja para los jugadores, ya que elimina la incertidumbre sobre el valor del premio. Desde el momento en que se realiza la apuesta, los participantes saben con exactitud cuánto pueden ganar si su número resulta seleccionado.

Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto significa que, ya sea que el sorteo cuente con miles de jugadores o con un grupo reducido, el monto del premio permanece inalterado y es entregado íntegramente al ganador.

La estructura también refuerza la transparencia y la confianza en el Sinuano Noche, características que son altamente valoradas por quienes participan en este tipo de juegos de azar. Este sistema permite a los jugadores enfocarse únicamente en la emoción de acertar el número ganador, sin preocuparse por factores externos como la cantidad de competidores. De esta manera, el sueño de ganar se convierte en una experiencia más justa y accesible para todos los participantes.

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