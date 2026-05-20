“El alza de la tasa de interés disminuye la inversión”: Petro volvió a cuestionar decisiones del Banco de la República

Gustavo Petro y las tasas de interés del Banco de la República - crédito Banco de la República - Presidencia

El presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar este martes las decisiones de la Junta Directiva del Banco de la República frente al aumento de las tasas de interés y aseguró que esas medidas han generado una disminución de la inversión en Colombia.

El mandatario hizo referencia al tema durante el consejo de ministros realizado el 19 de mayo, donde insistió en que la política monetaria aplicada por el Emisor ha frenado el crecimiento económico y afectado la capacidad productiva del país.

PUBLICIDAD

Según manifestó Gustavo Petro, citado por Revista Semana, el incremento de las tasas se hizo de una manera “estrambótica y abusiva”, decisión que atribuyó a sectores vinculados con gobiernos anteriores que tienen participación en la Junta Directiva del Banco de la República.

Gustavo Petro y las tasas de interés del Banco de la República | crédito Banco de la República/Luisa González/REUTERS

Petro criticó el aumento de las tasas de interés

Durante su intervención, el jefe de Estado cuestionó nuevamente el impacto que han tenido las altas tasas sobre la economía nacional.

PUBLICIDAD

“Lo que ya dijimos desde el comienzo: un alza de la tasa de interés de la manera estrambótica y abusiva como se hizo en la Junta Electiva del Banco de la República por parte de la mayoría de la Junta, que es de origen político de pasados gobiernos, trae como consecuencia la disminución de la inversión”, afirmó el mandatario.

Petro ha mantenido una postura crítica frente a las políticas monetarias restrictivas impulsadas por el Banco de la República desde los últimos años para contener la inflación.

PUBLICIDAD

El presidente insiste en que las medidas afectan el crecimiento

El mandatario aseguró que las decisiones del Emisor han limitado el dinamismo económico en un momento en el que el país, según él, necesita fortalecer la productividad y estimular el empleo.

Además, señaló que las altas tasas impactan directamente a los hogares colombianos que dependen de créditos de vivienda, préstamos de consumo o financiamiento para desarrollar actividades productivas y emprendimientos.

PUBLICIDAD

Gustavo Petro y las tasas de interés del Banco de la República | (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente ha reiterado en varias ocasiones que la economía requiere medidas que permitan impulsar la inversión y facilitar el acceso al crédito para diferentes sectores de la población.

Continúa el debate con el Banco de la República

Las declaraciones de Petro vuelven a poner sobre la mesa el debate sobre el papel del Banco de la República y el equilibrio entre el control de la inflación y el crecimiento económico.

PUBLICIDAD

Mientras el Gobierno nacional insiste en que las tasas elevadas frenan la economía, desde el Banco de la República se ha defendido la necesidad de mantener medidas de control inflacionario para preservar la estabilidad macroeconómica del país.

El Emisor ha sostenido que las altas tasas de interés son una herramienta necesaria para contener el aumento de precios y reducir las presiones inflacionarias que afectan a la economía colombiana.

PUBLICIDAD

Las tasas también impactan la deuda pública

El debate alrededor de las tasas de interés también ocurre en medio de las discusiones sobre el manejo de la deuda pública y el comportamiento de los TES, títulos de deuda emitidos por el Estado colombiano.

Aunque desde el Ministerio de Hacienda se adelantan estrategias para el manejo financiero de la deuda, recientemente las tasas de interés de los TES han mostrado incrementos, situación que también ha generado tensiones entre el Gobierno y sectores económicos.

PUBLICIDAD

Las diferencias entre el Ejecutivo y el Banco de la República sobre la política monetaria se han convertido en uno de los principales temas de discusión económica durante el Gobierno Petro.

Gustavo Petro y las tasas de interés del Banco de la República - crédito Colprensa/Presidencia

Petro pide equilibrio entre inflación y crecimiento

El presidente insistió en que la política monetaria debe buscar un equilibrio entre la reducción de la inflación y el fortalecimiento de la economía.

PUBLICIDAD

Según el mandatario, controlar el aumento de precios no puede convertirse en un obstáculo para la generación de empleo, la inversión y el crecimiento productivo del país.

Las declaraciones del jefe de Estado se conocen en un contexto marcado por las discusiones sobre inflación, tasas de interés y desaceleración económica, temas que siguen siendo protagonistas en el panorama económico nacional.