Tan curiosas imágenes no despiertan ninguna sorpresa entre los nórdicos, y es que el heavy metal es tan importante para la cultura local como los renos o el sauna. Finlandia es de hecho el país con más bandas de este género per cápita en el mundo y no es extraño que sea la música de fondo en supermercados o centros comerciales. Igualmente llamativos resultan otros dos récords mundiales que ostenta el país: es el mayor consumidor de leche y de café en el planeta. Claro que cualquiera querría un café cuando no se ve el sol durante semanas.