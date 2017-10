"Nunca me voy a olvidar, corriendo alrededor del infierno en el campo, tratando de buscar una manera de abrir la puerta, la bocina del coche todavía sonando, gritando a dos policías que aparecieron con un extinguidor. Me miraron. 'Lo siento, no podemos hacer nada', dijo uno de ellos. Miré abajo y allí donde estaban las partes del cuerpo de mi madre alrededor. Me di cuenta de que tenían razón, no había esperanza".