Colombia

La estrecha elección presidencial de Perú provocó diferentes y polémicas reacciones en Colombia: “Hagan lo correcto”

El pulso electoral entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori despertó reacciones de destacados líderes políticos como Enrique Peñalosa, Andrés Pastrana y Gustavo Bolívar

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Tres hombres en retrato frontal con ropa formal. Detrás, la bandera de Perú y su escudo nacional, ambos con un estilo de acuarela y pinceladas.
La estrecha elección presidencial en Perú generó reacciones inmediatas en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La definición electoral que vive Perú, tras la segunda vuelta presidencial que se llevó a cabo el 7 de junio, trasladó de inmediato la frontera y se tomó el centro del debate político en Colombia. Con el 94,84% del escrutinio oficial procesado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), el candidato de izquierda, Roberto Sánchez, dio un vuelco dramático al alcanzar el 50,10% de los votos, 8.860.379 sufragios, frente al 49,90% de la derechista Keiko Fujimori, que suma 8.825.481 votos.

La mínima diferencia de 34.898 votos tiene al continente en vilo, pero en Colombia la expectativa es doble. El país se encuentra a las puertas de su propia segunda vuelta presidencial el 21 de junio, en la que se medirán Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

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Ante este espejo, los líderes políticos colombianos no tardaron en reaccionar en la red social X, al emplear los datos de Lima para mover sus propias fichas y lanzar advertencias a sus electores.

¿Qué sucede si la diferencia de votos es mínima entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?: Esto dice la Ley Orgánica de Elecciones
La segunda vuelta de las elecciones en Perú entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se convirtió en tema central de la política colombiana - crédito VisualesIA

Enrique Peñalosa y el llamado contra el voto en blanco

Uno de los primeros en pronunciarse, sin esperar a que se completara el complejo conteo de los votos en el país vecino, fue el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. El político comparó la estrecha ventaja en Perú con el panorama local, lanzando una dura crítica a los sectores moderados y a quienes no toman partido en la actual coyuntura colombiana.

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“Lo apretado de la elección en Perú es un mensaje a los que votan en blanco en Colombia. ¿Si una bomba fuera a destruir a Colombia, y pudieran evitarlo, no lo harían porque violarían algunos principios? Los que por razones similares votaron por Petro, o en blanco... ¿no están arrepentidos? (sic)”, cuestionó Peñalosa de manera tajante.

Para el exalcalde, las posiciones neutrales de cara al 21 de junio representan un riesgo inaceptable ante el modelo político que se juega el país: “El daño que se le haría a Colombia y a millones, por décadas, dudo que justifique en este caso aferrarse a esas posiciones. Sería demasiado grande y doloroso el daño que contribuirían a ocasionar. Digan que votaron en blanco, pero hagan lo correcto”.

Enrique Peñalosa aprovechó los resultados electorales de Perú para cuestionar el voto en blanco - crédito @EnriquePenalosa/X
Enrique Peñalosa aprovechó los resultados electorales de Perú para cuestionar el voto en blanco - crédito @EnriquePenalosa/X

A pesar del llamado de alerta, Peñalosa se mostró confiado en las proyecciones de la derecha en Colombia, aunque insistió en que no hay margen para el descuido: “Aunque estoy convencido que De la Espriella va a ganar por más de 15 puntos, es tan grande lo que está en juego que hay que minimizar el riesgo, así sea remoto”.

Gustavo Bolívar y la expectativa de la “remontada”

En la otra orilla, la izquierda colombiana recibió con entusiasmo el cambio de tendencia en Perú, donde Roberto Sánchez logró revertir la ventaja inicial que Fujimori sostenía gracias al voto de Lima. Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector de Prosperidad Social, fue el encargado de agitar el entusiasmo de sus copartidarios y proyectar ese escenario hacia la campaña de Iván Cepeda.

Bolívar reportó con optimismo el avance del conteo: “HASTA EL MOMENTO LA IZQUIERDA REMONTA EN PERÚ Con el 94,18 % de las mesas, Sánchez aventaja a Fujimori, por solo 15.704 votos. (Voto Finish) (sic)”

  • “Sánchez 50,045%
  • Fujimori 49,955 %”.

Luego, Gustavo Bolívar conectó el resultado con la estrategia en el país nacional, por lo que añadió: “RT Ya viene la Remontada en Colombia (sic)”.

Gustavo Bolívar celebró el avance de la izquierda peruana, pese a que no se dan todos los resultados electorales de Perú - crédito @GustavoBolivar/X
Gustavo Bolívar celebró el avance de la izquierda peruana, pese a que no se dan todos los resultados electorales de Perú - crédito @GustavoBolivar/X

El expresidente Andrés Pastrana y la cautela desde la derecha tradicional

Por su parte, el expresidente Andrés Pastrana (1998-2002) intervino en la discusión pública para pedir prudencia y mostrar su respaldo a las fuerzas de centroderecha peruanas. Para el ex jefe de Estado, la carrera aún no concluye y el desenlace dependerá de los sectores geográficos y de población que aún faltan por ser contabilizados en el escrutinio oficial.

“Los más recientes análisis de las elecciones del #Perú indican que el resultado final está abierto. Se nos informa que aún faltan por contabilizar todos los votos del exterior que favorecerían en su mayoría a @KeikoFujimori. Confiados esperamos el resultado final”, aseguró el exmandatario.

Andrés Pastrana pidió prudencia ante la incertidumbre del resultado final de las elecciones presidenciales en Perú - crédito @AndresPastrana_/X
Andrés Pastrana pidió prudencia ante la incertidumbre del resultado final de las elecciones presidenciales en Perú - crédito @AndresPastrana_/X

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