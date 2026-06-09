Qué hacer en caso de sismo en México durante el Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Empezó la cuenta regresiva para el inicio de la Copa Mundial 2026, en cuestión de días se estará realizando la inauguración en el Estadio Ciudad de México, la Selección Mexicana se alista para debutar ante Sudáfrica, y con ello coronar al Coloso de Santa Úrsula como el único recinto en albergar tres Copas del Mundo.

El 11 de junio los ojos del mundo estarán puestos en el evento de inauguración, el Estadio Azteca tendrá toda la atención internacional. Por ello, las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México en coordinación con el gobierno federal empezaron a gestionar el plan de seguridad para el día del juego.

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Sin embargo, existe un factor importante que todos los visitantes extranjeros deben de considerar al momento de arribar a la Ciudad de México, y son los temblores. México es un país sísmico, por lo que siempre está expuesto a este tipo de fenómenos naturales que no son predecibles. Con estas consideraciones, las autoridades han emitido una serie de recomendaciones a los fanáticos extranjeros que pasarán unos días en la capital con motivo del Mundial.

La ciudad cuenta con el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), que emite avisos 60 segundos antes de un temblor fuerte. (Jefatura Gobierno CDMX)

¿Qué hacer en caso de sismo durante el Mundial 2026?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) recomienda que, al ingresar a cualquier estadio o espacio de concentración masiva en la Ciudad de México, los asistentes identifiquen rutas de evacuación, salidas de emergencia y zonas de menor riesgo, como columnas o muros estructurales. Es importante acordar un punto de reunión con acompañantes en caso de separación.

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Si ocurre un sismo durante un partido, la principal indicación es mantener la calma y permanecer en el lugar. Correr hacia salidas puede aumentar el riesgo de accidentes. Se recomienda proteger la cabeza y el cuello, y seguir las instrucciones del personal de Protección Civil y del sistema de sonido del recinto. Si te encuentras en pasillos o áreas comunes, busca espacios seguros lejos de estructuras que puedan caer o desprenderse. Solo evacúa si la autoridad lo indica, usando las rutas establecidas y sin empujar.

Protocolos de sismo en México

En caso de sismo y que se active la Alerta Sísmica, el gobierno de la Ciudad de México activa protocolos de emergencia y despliega equipos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la SGIRPC para revisar la infraestructura y atender incidencias. El monitoreo de daños se realiza de forma inmediata y se mantiene la comunicación a través de altavoces, pantallas, redes sociales y el número de emergencias 911.

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En caso de sismo y que se active la Alerta Sísmica, el gobierno de la Ciudad de México activa protocolos de emergencia ( REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

Las autoridades insisten en mantenerse atentos a información oficial, no propagar rumores y esperar la evaluación de las condiciones del lugar antes de regresar o evacuar. Los protocolos incluyen la atención médica en sitio y la revisión de instalaciones antes de reanudar actividades.

Protocolos básicos ante sismo durante eventos masivos:

Evacuación ordenada: Personal de protección civil y seguridad guiará la evacuación de los recintos deportivos y áreas públicas hacia zonas seguras designadas.

Suspensión temporal de actividades: Los partidos y actividades relacionadas con el Mundial se detendrán hasta que las autoridades confirmen que es seguro reanudar, solo en caso de que el sismo sea de gran magnitud y perceptible en toda la ciudad.

Revisión de infraestructura: Se revisarán los estadios, instalaciones y servicios críticos para detectar daños estructurales antes de permitir el regreso del público.

Atención médica: Habrá brigadas médicas y de primeros auxilios preparadas para asistir a posibles lesionados.

Comunicación oficial: Se activarán sistemas de alerta y comunicación (altavoces, pantallas, mensajes en redes sociales) para orientar a la población y evitar rumores.

Consideraciones específicas para la CDMX

La ciudad cuenta con el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) , que emite avisos 60 segundos antes de un temblor fuerte.

Los recintos deportivos tienen salidas y rutas de evacuación señalizadas y entrenamientos periódicos para el personal.

En caso de daños graves, las actividades del Mundial podrían reprogramarse o reubicarse siguiendo las indicaciones de las autoridades locales y la FIFA.