Un pastor en particular, el estadounidense Eric Foley, es aún más optimista. Director ejecutivo y cofundador de Voice of the Martyrs Korea ("Voces de los mártires" de Corea), una ONG que propone expandir el Evangelio en la península coreana, su equipo lanza periódicamente globos con un diámetro de hasta 12 metros llenos de Biblias y un dispositivo GPS para coordinar su caída en zonas rurales con la esperanza de que al menos uno de los textos sea hallado.