‫بدأت بتدريب زوجتي في أحد المواقف الخاصة بشكل آمن وقانوني استعداداً للنظام ⁧‫#السماح_بقيادة_المرأة‬⁩ ⁧‫#لنقود_معاً‬⁩ ⁧‫#الملك_ينتصر_لقيادة_المرأة‬⁩ ‬ I started teaching my wife how to drive in a private parking safely and legally in preparations to the new system #WeDriveTogether #SaudiWomenCanDrive

