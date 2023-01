Alfredo Adame habló sobre la posibilidad de abrir su perfil en OnlyFans: “Soy un chavorruco”

Alfredo Adame habló sobre la posibilidad de abrir su perfil en OnlyFans (Foto: Instagram/@ alfredoadamevonknoop)

Alfredo Adame se ha convertido en una de las celebridades más virales y polémicas de la farándula mexicana en los últimos años, pues el ex actor de Televisa ha tenido más de un momento en público donde los golpes, groserías o enfrentamientos no han faltado. Sin embargo, una nueva etapa podría llegar y esta sería de la mano de OnlyFans.

El servicio de suscripción de contenido está dentro de los planes del también político, que ha dejado en claro que la edad no es un impedimento para sumarse a la plataforma social más controversial de los últimos años debido a que el contenido explícito es uno de los principales atractivos.

El villano de Dos Hogares aseguró que podría sumarse a la lista de famosos que venden contenido erótico, donde personalidades Celia Lora, Karely Ruiz, Yanet García, entre otras y otros, cotizan más incluso por encima de los proyectos artísticos que en un principio les permitieron darse a conocer a nivel nacional.

El ex actor de Televisa se considera una persona "joven" Foto: Getty Images

“Me voy a regresar a los 45 años. Estoy yendo diario al gimnasio, llevando una dieta súper especial; ya esto de la herida del ojo pues está ya casi a punto de regresarse, va a quedar exactamente igual”, compartió para el matutino Venga La Alegría generando gran controversia en redes sociales.

A pesar de que el contenido íntimo es lo más rentable dentro de OnlyFans, Alfredo Adame aseguró que él no haría ese tipo de fotos y videos, pues a su considerar eso sobre pasa el límite que ya se planteó, aunque tampoco descarta mostrar un poco que permita que sus suscriptores puedan dejar volar su imaginación.

“Imagínate si con las mentadas de madre gano dinerales, qué pasa. Es que hago contacto con los chavos porque tengo la mentalidad de un chavo de 25 (años). Desnudo, desnudo completo no, posiblemente a lo mejor enseñando nalga y, ya sabes, algo más artístico, todo; digo, el OnlyFans no es pornografía (...) Soy un chavorruco, tengo 64 años y parezco chavo y también tengo la mentalidad de un adulto”, agregó.

El ex conductor del matutino "Hoy" no subiría contenido explícito (Foto: Gettyimages)

Tras su declaración, en redes sociales el actor no ha recibido una respuesta positiva, pues más de uno ha asegurado que no pagarían por ver su contenido exclusivo, pues entre los principales motivos, se encuentran las fotos que en años anteriores le fueron filtradas y que han servido como un argumento que sus detractores usan de manera recurrente para tratar de molestarlo.

“Nadie pagaría ni un peso para ver a este señor que se pelea hasta porque pasa la mosca”. “Ya todos vimos lo único que podía ofrecer y creo que hablo por muchos cuando expresó que no es algo que me gustaría volver a ver”. “Dice que está guapo y que es un chavo cuando su cara representa todo menos eso”. “Como ya ni una sola televisora lo quiere en su barra de programación le tocará vender su cuerpo por una limosna, por que no es Karely o Lora para literalmente ganar millones mostrando lo prohibido”, externaron internautas.

Las declaraciones del ganador de Soy famoso ¡sácame de aquí! llegan a un par de días que se su ex pareja asegurará que procederá legalmente en su contra, luego de que insinuara que era un mujer trans y Gustavo Adolfo Infante se sumara al polémico caso.

Chávez emprenderá una demanda en contra del presentador Foto: Ig/@magaly_chavezoficial, Ig/@adamereacciona

“Ahora sí ya va la demanda, ahora sí ya voy a tener que alzar la voz. Soy una mujer que soy super tranquila y yo creo que muchas mujeres se van a identificar conmigo, hacemos las cosas en paz, pero cuando nos están friegue y friegue, llegamos a un límite”, le compartió al conductor de El Minuto Que Cambió Mi Destino.

